請辭參選被質疑 林智堅回擊高虹安：不是惡意就是無知

新竹市長林智堅在確診後今天解隔首日就展開市政工作行程。（記者洪美秀攝）

2022/06/24 11:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅16日確診後，今天解隔後首日就到即將通車的公道三視察市政，對民眾黨不分區立委高虹安批評新竹市正、副市長將先後離開，市民變孤兒，林智堅也正面回擊說，他覺得高委員這樣的說法相當惡意，如果不是惡意就是無知。

林智堅說，根據公務人員行政中立法，還有政務人員任用草案，其實他只要在11月15日啟動請假，換句話說，他可以帶職參選，且可以一直用市長身分，持續執行市長公務，也繼續選舉。但這會是市民所期待的嗎？

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他也提到2016年國民黨朱立倫曾帶職參選，當時朱是新北市長、但朱去選總統，這是人民期待的嗎？同時，2020年韓國瑜當市長上任還沒滿一年，就帶職參選總統，後來不被高雄市民所接受，也因此而被罷免。

林智堅強調，他會決定要辭職，是因為他認為不可能兩者兼顧，不可能一邊兼顧市政、一邊拚選舉，他會用負責任方式辭掉市長職務，轉戰桃園。縱使對新竹各項工作都有很多不捨，但是既然做了這個決定，這是負責任作法，相信市民都能理解。

他也強調，市政不會有如民眾黨所說的市政空轉，大家都太低估國家的制度，因為市長任期本來就到12月底屆滿，那天後本來就必須離開這個職位。而國家依舊有非常優秀的公務人員會來執行相關的工作，他會在辭職前，找有經驗、最熟悉市政各項推動的人來代理市長。

他也提醒民眾黨，不要每次在選舉過程中作賊喊抓賊，且不管是黃珊珊副市長要選台北市長，或是賴香伶委員要選桃園市長，或是未來高虹安委員是否要選新竹市長，都應該要想到是否還要帶職參選，不要寄生台北市，不要寄生國家資源。

林智堅強調，他與沈副市長決定參選後，都決定要雙辭參選以示負責，是因為他剛好確診，才請沈副市長代理市長職務工作。如今他已回到工作崗位，不論是他或沈慧虹副市長，都會在近期把相關工作做好交接，請有心人士不必刻意惡意抹黑造謠，他會做好相關交接工作，找到適任代理市長，也會經由行政院派任來執行後續各項工作，市政絕對不會空轉。

對於正、副市長的請辭時間點？他說，回到崗位辦理交接後，沈副市長會先請辭。他的部分因確診，必須把手頭上幾個重要的工作都再次盤整，完成之後就會做好交接工作，也會在恰當時間說明。

對未來在桃園市要怎麼複製新竹市經驗？另在桃園地方黨內還有些雜音，如何化解？林智堅說，桃園市政績有目共睹，桃園市長鄭文燦這八年來讓整個桃園大躍進，不管是建設越來越多、福利越來越好，孩子的教育各項教育措施也越來越好。強調沒有所謂複製問題，桃園本來就有桃園經驗，桃園已經有自己的特色，且他會多多請益，向鄭文燦市長請益，讓桃園成為台灣面向全世界的國門之都。

至於何時遷戶籍到桃園，林智堅也強調，會在適當時間遷戶籍，也會讓大家知道在桃園的落腳處。

林智堅一解隔，馬不停蹄展開市政工作視察，他說，確診期間有按醫囑吃藥，因一家五口全部確診，確實有點手忙腳亂，但感謝居家照顧關懷中心的協助，讓家人狀況都平安，因今天行程多，他昨晚快篩陰後，就展開各項市政行程，首站就在要通車的公道三路，他強調，公道三路是新竹人期待超過30年的交通建設，如今走在此處，感觸很多，也是他心繫的重要交通工程。

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