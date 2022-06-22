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    轉戰桃園市長 林智堅：桃竹「強強合作」強化共同生活圈

    民進黨中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右二 ）宣布提名蔡適應（右三）、林智堅（螢幕中人物）、沈慧虹（右一）為參選人。 （記者劉信德攝）

    民進黨中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右二 ）宣布提名蔡適應（右三）、林智堅（螢幕中人物）、沈慧虹（右一）為參選人。 （記者劉信德攝）

    2022/06/22 16:31

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今天通過徵召提名新竹市長林智堅參選桃園市長，被問及太太過去曾反對參選桃園市長，林智堅在記者會後受訪表示，太太是不捨、不是反對他去桃園，雖然得知他參選後有一點小小不高興，但知道這是他從事政治工作的初衷，還是全力支持。

    被問及過去太太曾反對參選桃園市長，林智堅說，太太不是反對他去桃園，太太的反對是來自不捨、不希望他再參加選舉，因為過程有太多抹黑、攻擊，但太太也知道他非常熱血，只要團隊有需要都會勇於承擔，雖然決定接受徵召後太太有一點點小小的不高興，但太太知道這是他從事政治工作的初衷，還是全力支持。

    對於過去曾推出的大新竹合併，未來轉戰桃園會不會朝桃竹竹生活圈研擬？林智堅說，過去大新竹合併因在野黨百般杯葛破局，但這是他政治工作非常重要的初衷，未來不管在任何崗位，桃竹都會「強強合作」，強化桃竹共同生活圈，也期盼「竹竹合併升格」會是未來新竹市長、新竹縣長候選人能夠持續推動的工作。

    鄭文燦也表示，桃園、新竹都是年輕有活力的城市，林智堅具有成熟的城市治理經驗，本身就是個好招牌，林智堅和對手差20歲，不只是世代差距，也有價值、市政經驗的差距，相信燦哥市長到小智市長一定能無縫接軌，地方也很期待有很強的母雞帶領，林智堅7月中辭新竹市長後就會就定位，桃竹聯隊也會互相交流、邁向雙贏。

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