民眾黨批林智堅、沈慧虹請辭讓市政空轉 反挨轟「做賊喊抓賊」

民眾黨新竹市黨部今天批評新竹市長林智堅、副市長沈慧虹為選舉而雙辭，讓市政空轉、市民成孤兒。（記者洪美秀攝）

2022/06/23 12:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市黨部今天召開記者猛批民進黨為布局年底大選，徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、新竹市副市長沈慧虹入黨參選新竹市長，導致新竹市正、副市長都對外宣布將請辭投入選戰，創下國內外政壇罕見為選舉而讓城市行政工作空轉情況，民眾黨不分區立委高虹安抨擊，正副首長雙辭的情況，已讓45萬市民淪為孤兒。

新竹市府回應指出，市府團隊在這8年來訓練有素，許多建設開花結果，像是公道三、兒童醫院、新竹棒球場，都是最好的例子。後續也會有代理市長，市政工作不會因此停擺。

請繼續往下閱讀...

民進黨新竹市黨團總召李妍慧強調，民眾黨是做賊的喊抓賊，民進黨是負責任的政黨，不像台北市副市長黃珊珊想選市長，至今未辭，甚至濫用行政資源做選舉之事，黃珊珊遲未辭職，遭國民黨批評「姍姍來遲」、行政不中立，強調林智堅和沈慧虹的辭職，才是「責任政治」的承擔。

高虹安說，一般企業百姓要辭職前都需要30天的預告期，但林智堅與沈慧虹想辭就辭，根本無視市民需求，把市民拋諸腦後，只為個人的政治前途著想，是最不負責的政治人物，要求林智堅應負起責任，給市民一個交代。

高虹安提到，竹市下半年需要驗收、開工或持續施工中的重大建設至少8項以上，包括新竹棒球場重建、光復路綠門戶計畫、香山運動中心等，每一項都是預算上億到10幾億、且影響重大的建設工程，如今市長與副市長雙雙請辭，倘若中央派任毫無民意基礎的代理市長，如何主持市政工作？

高虹強調，一般民眾要辭職也需要預告及交接，他呼籲林智堅應提出交接計畫、交接給誰？並務實完整交接市政工作，盡本份地做一天和尚、敲一天鐘，切勿濫用應行政中立的市政資源，來進行自身的選舉活動，公務員也不應淪為助選員。

市議員李國璋也提到，副市長沈慧虹才剛被提名就急著放話指名高虹安委員「一起來場正面優質選戰」，卻又嗆高委員是「新竹市的觀光客」，甚至還自稱自己是隻「大黑馬」，這樣言行相詭、說一套做一套的行徑，加上為了選舉背棄新竹市民的行為，難讓人能對她有所期待。

此外，包括香山區市議員參選人葉國文、北區市議員參選人蔡文盛和南區市議員參選人許登淇也提到，包括香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心）及重建的市立棒球場交通計畫、甚至是基礎下水道建設都需要監督及後續辦理，如今正副首長雙辭，是讓市政工作空轉，這些市民關心的事，但林智堅及沈慧虹都不在乎，只為個人選舉為考量，是拋市民於不顧，罔顧市民權益。

民眾黨新竹市黨部今天批評新竹市長林智堅、副市長沈慧虹為選舉而雙辭，讓市政空轉、市民成孤兒。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法