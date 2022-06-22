「智慧連線」雙贏！民進黨通過徵召林智堅、沈慧虹參選桃園及新竹市

民進黨中常會今天通過提名新竹市長林智堅（螢幕上）及副市長沈慧虹（右）參選桃園市長及新竹市長。（記者劉信德攝）

2022/06/22 17:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨中常會今天通過提名新竹市長林智堅及副市長沈慧虹參選桃園市長及新竹市長，因確診居隔中的林智堅也透過視訊指出，2014年，他和鄭文燦在普遍不被外界看好情況下成功翻轉桃園新竹，如今他跟8年前一樣熱情，而且桃園是他太太的家鄉．獲徵召參選桃園市長，讓他有機會為太太的家鄉，為226萬桃園市民打拚。

林智堅說，鄭文燦讓桃園脫胎換骨，建設變更多、福利變更好。桃園的經濟更是大躍進、孩子的教育也大幅提升。各項媒體評比中，文燦市長名列前茅，桃園人光榮感提升當中，桃園不再只是一座有機場的城市，而是台灣面向世界的「國門之都」。

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未來，他如果當選桃園市長，也會延續文燦市長的五星施政，讓台灣在國際發光發熱，未來，他會啟動請益之旅，走訪桃園13個行政區，傾聽在地的聲音，並與桃園的議員聯合作戰，走進市區或鄉間，大街小巷，讓大家看到、聽到，優質的人選與政見，讓提名議員全壘打。

林智堅說，民進黨是一個給年輕人機會的政黨，2014年那次，他39歲，這8年來，他用盡力氣，用生命在做市長，並讓新竹不再是一座被路過的城市，而是世界的新竹。

他也強調，副市長沈慧虹是他8年來重要夥伴，且給人能夠依靠的感覺，有溫柔堅定的領導特質，他也感謝黨中央徵召沈慧虹參選新竹市長，他保證沈慧虹會在新竹做得更好，選擇慧虹，新竹會紅。

林智堅說，8年過去，他頭髮變白、皺紋也越來越多，從年輕市長變成中年市長，但他也更加成熟、更有經驗，年底桃園的選舉，不是藍綠之爭，而是桃園持續進步的保衛戰。桃園正好，桃園不能走回頭路，五星級的市政要延續，桃園要勝選、一起壯大台灣。

另外，沈慧虹則表示感謝蔡總統、中執會與黨內先進的支持，民進黨是願意支持做事的人、肯定專業的政黨。她說，林智堅第一時間與她討論參選可能性，她沒有一點猶豫就決定挺身而出，這些年新竹市改變，她都全程參與；新竹市的未來，她也絕不缺席。

沈慧虹說，民進黨是民主、團結的政黨，新竹隊是團結會做事的團隊，8年來和團隊努力成果在新竹這座城市遍地開花，接下來會與團結的新竹隊走進熟悉的大街小巷，展開「新竹慧虹的認真散步」，持續傾聽、凝聚市民對未來新竹的想像。

她也認為自己一馬當先，不僅專業領先、對新竹的熟悉度和愛領先、熱情與勇氣也領先，有了沈慧虹，新竹一定紅。

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