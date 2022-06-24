「當選就發雞排」祭品文算不算賄選？法務部長揭露真實情況

法務部長蔡清祥說明發選舉雞排祭品文究竟是否構成賄選。（記者吳政峰翻攝）

2022/06/24 10:28

〔記者吳政峰／台北報導〕近年來每逢選舉時，經常出現「某某某當選我就發雞排」的祭品文，雖然受害的是雞，但是否會侵害民主選舉的精神，更值得討論，法務部長蔡清祥接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時表示，雞排祭品文是否構成賄選，實務上必須由檢察官來認定雙方有沒有對價及影響投票意願。

本報記者林慶川專訪蔡清祥時詢問，近年選舉不時聽聞政治人物或是網友發起所謂的「雞排祭品文」，只要某一個候選人當選或贏了多少票，就會發多少數量的雞排，民眾非常關心這樣的行為到底會不會構成賄選？

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蔡清祥回答，賄選在實務上有法定的構成要件，如果用金錢或財物影響投票權人的投票意願，使其投或不投給特定候選人，即構成賄選。因此，如果用雞排來做賭注，就要看行為人是不是用雞排做為對價，來影響選民的意願；如果有的話當然就可能構成賄選，不過具體個案還是由承辦的檢察官來認定。

蔡清祥進一步說明，如果投票權人本來就有特定的投票傾向，並不會因為雞排就會影響選擇的話，可能還是跟賄選構成要件不符。總之，最終還是要交由檢察官認定。

被問到候選人在選舉前所開出支票，什麼樣的情況可能構成期約賄選？蔡清祥解釋，期約賄選就是用不正當的方法開支票，以用非法的方法來完成，欺騙選民來投票給他；但如果候選人是提出正當支票，當選以後的履行還要經過行政程序，受到有關機關的監督．這個是政見，跟用欺騙的方法是不一樣的。

蔡清祥強調，我國有鼓勵檢舉賄選的獎金辦法，對於不同的選舉有不同的獎金金額，譬如本次的直轄市的縣市長，如果檢舉查證屬實，最高可以領到1000萬的獎金；對於直轄市的議員或是縣市長，也有500萬的獎金。若有人企圖用金錢財物賄選，影響民主制度，他呼籲民眾於檢舉，不用擔心受到威脅，檢察機關對於檢舉人絕對保密，甚至領取獎金的時候也不會曝光。

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