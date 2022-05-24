加州教會槍擊案》立委促增仇恨罪 蔡清祥：可討論

法務部長蔡清祥昨出席立法院備詢。（記者塗建榮攝）

2022/05/24 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕美國南加州爾灣長老教會發生一死五傷槍擊案，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」成員。對此，民進黨立委羅致政將提案修正刑法，增訂「仇恨罪」，對於因政治、宗教、種族等仇恨暴行加重處罰。法務部長蔡清祥昨表示，可以蒐集外國的立法例，再邀學者專家一起討論，若現行法令不周延可立法。

羅致政昨指出，目前還在蒐集相關國家做法，大方向不會朝專法處理，主要是針對刑法提出修正草案。不論是基於政治、宗教、種族等各方面因素，因而殺人或暴力等，若涉及仇恨犯罪，有加重其刑的規定；言論部分則因較為敏感，不會去處理，預計下會期提案。

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對於修法，民進黨立委何志偉表示，仇恨罪在美國討論非常久，在美國的邏輯是有一特定族群進行組織性的行為，不見得是恐怖組織，但會進行顛覆性、報復性、仇恨性的語言或動作，成罪的構成要件很高，因此在實務執行上是最為困難的；大方向他支持修法，實務上要怎麼修訂，還需討論。

民進黨立委王美惠說，這種仇恨是很恐怖的，應該要有一個範圍去抵制它。台灣長久以來，那種仇恨大家好像沒辦法放下，在悲劇尚未發生之前，要訂出一個方法，對意圖犯罪的人產生警惕、嚇阻作用。

不過，民進黨立委趙天麟認為，這和言論自由會產生競合關係，現在似乎不是在任何法律中加重其刑的問題，而是在現有法律中，怎麼樣讓司法判決和民眾的法律情感可以對接；在法令越趨嚴格的情況下，法院系統能否符合一般社會可以接受的狀況下嚴查、重判，這才是關鍵。

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