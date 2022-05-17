散播疫情假訊息 蔡清祥：已起訴103人

各地檢署偵辦違反防疫案件統計

2022/05/17 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕法務部長蔡清祥昨日於立法院專題報告表示，自二○二○年二月初到今年五月十三日為止，各地檢署偵辦散播疫情假訊息的案件，合計共起訴九十三件、一○三人。此外，針對市面上出現的「假冒快篩試劑」現象，調查單位正在嚴加調查中。

立法院司法及法制委員會昨日邀法務部、衛福部、公平會等機關就「COVID-19快篩試劑之市場價格與政府採購亂象」進行專題報告。蔡清祥指出，最高檢察署與高等檢察署在二○二○年二月時，就通知各地檢署啟動「查緝民生犯罪連繫平台」，並針對囤積或哄抬防疫物資、違反防疫規定、散播疫情假消息等不法行為進行調查。

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法務部統計，各地檢署偵辦關於違法囤積防疫物資或哄抬價格案件，合計共起訴廿七件、卅四人。偵辦偽冒混充醫用口罩案件共起訴五十八件、七十二人；不遵行衛生主管機關指示而有傳染他人之虞案件，合計起訴五件、五人。

針對防疫物資「快篩試劑」價格遭哄抬，蔡清祥表示，衛福部今年五月六日已公告快篩試劑為防疫物資，截至五月十二日，調查局共立案廿二件，四案移送地檢署、一案列參，目前有十七案調查中。

另，外傳市面上已出現仿冒快篩試劑，蔡清祥受訪表示，確實有接獲消息，正由調查單位嚴加調查中。

民進黨立委劉建國質詢表示，清冠一號黑市喊價到五千元，坊間還出現一堆來路不明「類清冠」，法務部應該加強查緝。蔡清祥說，仿冒有違反藥事法的問題，會請檢調密切注意。

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