人道馳援阿富汗 外交部：捐100萬美金賑災

外交部今天向阿富汗震災災民關心慰問，「台灣準備好在這迫切需要的時刻提供協助」。 （擷取自外交部推特）

2022/06/23 19:36

首次上稿 19:22

更新時間 19:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕阿富汗東南方在台灣時間22日凌晨發生芮氏規模6.1強震，當局統計截至今（23）日為止，至少1100人死亡、逾1650人傷，死傷人數恐進一步上升。外交部今天宣布，基於人道精神，我國政府決定立即施予援手，捐贈100萬美元賑濟災民，並對阿富汗東南部地震罹難者及其家屬表達深切哀悼。另經徵詢其他國家意見，暫不派遣搜救隊，而以救濟災民為主。

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這場地震是阿富汗自2002年以來，最為致命的一次地震，又以東南方的巴迪卡省（Paktika）災情最為嚴重，出現走山狀況，2000多棟泥造房屋被震垮，雪上加霜的是強震後接連降雨，增加搶救難度，不少人受困廢墟中岌岌可危，傷亡數字很可能再攀升。神學士政府（Taliban）呼籲國際社會提供救援協助。

外交部今天表示，據掌握資訊，目前查無滯留當地國人。中華民國政府對這次震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問之意。外交部並說，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，台灣政府響應阿富汗政府向國際社會求助及聯合國等國際各界有關人道救援災民的呼籲，我國政府決定立即施予援手，捐贈100萬美元賑濟災民，並衷心盼望阿富汗災區復原工作早日啟動，儘速重建災民的家園。

另外，有關由我國立即派遣搜救隊馳援的可能性，經徵詢其他夥伴國家專業意見，考慮此次阿國建築及災情性質，以及前往災區交通困難等因素，決定暫不派遣，而以救濟災民為主。外交部並已訓令外館持續關注災區救難情形，政府將積極協調國際合作夥伴，共同協助阿富汗的災民，以展現我國真誠的人道關懷，並厚植國際良善力量的正向循環。

美國今天對阿富汗慘重災情表達悲痛之意，並表示正在尋求提供協助的方式，包括與神學士統治者對話的可能性。日本內閣官房副長官木原誠二）今天也證實，日本政府正協調行動，以便立即提供需要的支援，並評估情勢以掌握當地的需求。韓國外交部也表示，正規劃提供100萬美元人道援助給阿富汗受災者。

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