桃園交棒林智堅 鄭文燦：打造下個黃金10年

民進黨新聞部中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會，由主席蔡英文（右3）宣布提名蔡適應（右2）、林智堅（螢幕上人物）、沈慧虹（左3）為參選人。（記者劉信德攝）

2022/06/22 15:22

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今天通過徵召提名新竹市長林智堅參選桃園市長，現任桃園市長鄭文燦表示，桃竹是共同生活圈，同為台北以外年輕指標、經濟實力最強的城市，相信林智堅能無縫接軌打造下個黃金10年，從「燦哥市長」到「小智市長」一點都沒違和感。

鄭文燦表示，桃竹是共同生活圈，桃園市、新竹市都是台北以外年輕指標最高，同時經濟實力最強的2個城市，這2個城市的DNA相近，做法也都是共學成長、同行致遠，這次「桃竹聯隊」組成過程，林智堅是透過民調和諸多嚴格考驗，歷次內部民調都遠勝國民黨的對手張善政，並有拉大趨勢，代表桃園市民接受林智堅。

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鄭文燦指出，過去8年桃園市、新竹市有很多交流，在科技、產業、教育、文化等領域有來有往、互相學習，相信林智堅可以無縫接軌，打造下一個「黃金10年」，過去8年他1天當3天用，讓桃園變得不一樣，從「燦哥市長」到「小智市長」一點都沒違和感。

鄭文燦強調，桃園市民、黨公職、地方系統都非常支持歡迎林智堅，過去基隆、桃園、新竹3位市長都寫下8年執政好成績，讓大家看到綠色執政那份用心打拚的價值，3位市長提名人一定能讓大家持續發光發亮。

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