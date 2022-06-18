選桃市長 林智堅：球來就接

新竹市長林智堅接受自由時報《官我什麼事》專訪，提到「團隊有需要，球來了，我就接」，首度鬆口願承擔轉戰桃園市長。 （記者張家睿攝）

2022/06/18 05:30

〔記者洪美秀、陳政宇／綜合報導〕被視為角逐桃園市長熱門人選的新竹市長林智堅，接受自由時報《官我什麼事》節目獨家專訪時說：「團隊有需要，球來了，我就接」，他絕對直球對決、不會迴避。這番談話是他首度對轉戰桃園市長鬆口。

林智堅受訪時被問到轉戰桃園市長的話題時，他不迴避地說：「對二○二二，不管我在哪個位置，都不會缺席，希望國家更好、城市發展更好，那麼球來了，我就接」。

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桃竹是共同生活圈 市政交流緊密

民進黨桃園市立委鄭運鵬對此表示，只要願意在桃園服務都給予祝福，黨內同志呼聲高、勝選機率高，他都正面肯定。

對於將與院長級國民黨桃園市長參選人張善政對決，且在民調還追上張，林智堅受訪時表示，桃園與新竹在歷史上有非常緊密的脈絡，在生活區域上其實也是一個共同生活圈，這幾年他與市長鄭文燦的交流非常緊密，尤其疫情期間為了防疫的流動政策，再加上南桃園的鄉親在生活及習慣上會到新竹吃喝玩樂或到城隍廟拜拜，看到新竹市的蛻變，也對生活有感受，因此才會呈現在民調數字上。

對於未來桃園市長與新竹市長選舉是否採區域競選模式，林智堅說，桃竹是共同生活圈，且現在早就不是單打獨鬥的時代，二○一八年他競選連任時，新竹市就與新北市、基隆市、桃園市有「會做事」的連線聯合競選模式。打選戰就是要贏，同個政黨在同樣政策或經驗上一起作戰，絕對比單打獨鬥的效果更好。

被問到如何化解黨內的不同聲音？林智堅表示，民進黨向來不是一言堂，黨內對重大議題都會有很多不同的意見和聲音，這是好事，且一個民主國家本該如此，轉戰桃園這件事不管未來發展如何，他都會聆聽大家的聲音。

林智堅也談到對大新竹未來合併升格的期待，他說，「大新竹」合併升格是必然，民國七十一年縣、市分治後，讓兩個緊密相連的城市，在區域治理、建設、人民生活上，產生很多隔閡與問題，包括交通、教育、水資源、環境等，基於大新竹的發展及台灣半導體產業要與全世界競爭，應該將這兩個縣市合併升格成為一個縣市。他承諾，只要還在公共事務工作的一天，就會持續推動。

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