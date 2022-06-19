轉戰桃園》林智堅：桃園＋新竹 彼此更有力量

民進黨選對會昨建議徵召新竹市長林智堅（左）轉戰桃園市長、新竹副市長沈慧虹（中）參選新竹市長。沈慧虹昨表示，上週曾與林一起去找民進黨團總召柯建銘（右），感謝柯成為她入黨推薦人。柯建銘也在臉書貼出三人合照，並期許兩人勇於面對挑戰。（取自柯建銘臉書）

2022/06/19 05:30

〔記者洪美秀、謝武雄、施曉光／綜合報導〕責任來了就勇於承擔！民進黨決定徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，因確診居家隔離的林智堅昨透過臉書表示，一直以來，他始終認為個人的事小，團隊的事情重要，「球來了我就接，我將全力以赴」。

國民黨桃園市長參選人張善政對林志堅參選表示，「不論民進黨派誰選市長，只要是願意投入幫桃園打拚，替桃園打造不一樣的未來，都很歡迎。」

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張善政表歡迎

賴香伶批綠「黑箱作業」

民眾黨提名的桃園市長參選人賴香伶則批評民進黨，未經過公平競爭的初選機制產生人選，任由少數菁英決策「黑箱作業」。賴也譏諷林智堅，過去推動新竹縣、市合併升格，喊得震天價響說要為新竹發展，如今卻要辭新竹市長、參選桃園市長，新竹人、桃園人能接受嗎？

林智堅昨在臉書發文，細數與市府團隊完成許多談了數十年的建設與政策，並認為過去八年，新竹市改頭換面，重新找回光榮感，不再是被路過的城市。在中央全力支持及四十五萬市民打拚下，躍上國際的舞台，擦亮城市的品牌，鄉親都以身為新竹人為榮。

林智堅強調，自己求學、服役、工作、成家立業都在新竹，四十幾年來沒有離開故鄉，面對即將離開愛護他的鄉親以及長期養育的土地，著實感到不捨，也覺得抱歉。但他也說，前陣子經過熟悉的街道、山邊或海角，都會多看一眼，並告訴自己，不要因為不捨而傷了志氣，新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區，從新竹到桃園爭取服務，可以為自己和家鄉展開新的一頁，桃園＋新竹，將讓彼此更有力量，壯大彼此，也壯大台灣。

支持林智堅

鄭文燦：他的民調最高

因確診隔離的桃園市長鄭文燦也在臉書發文「為什麼我支持民進黨選對會徵召林智堅市長」，強調民進黨中央黨部做的民調，林智堅的支持度是最高的，贏過張善政有一段差距。他沒有口袋人選，誰的民調高，能夠勝選就支持。

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