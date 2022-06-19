徵召參選竹市 沈慧虹：延續幸福施政

新竹市副市長沈慧虹表示，將與市府團隊爭取市民認同，延續幸福政績。（記者洪美秀攝）

2022/06/19 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市副市長沈慧虹獲民進黨徵召參選新竹市長，沈慧虹昨證實，上週已申請加入民進黨，立院黨團總召柯建銘為推薦人。她說，將站出來為市民贏得這場選戰，並延續市長林智堅的幸福施政，繼續讓新竹更好。

上週已申請入黨

沈慧虹指出，感謝民進黨選對會的支持，林智堅在徵詢她參選的想法時，她當下就承諾了，感謝林市長和柯總召看見她的努力並認可她的專業。

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沈慧虹表示，上週即與林市長一起去和柯總召商討入黨一事，已送出入黨申請，感謝柯成為她入黨的推薦人並鼓勵她要不畏艱難勇於挑戰。

對於未來競選活動，沈慧虹說，因為林智堅確診居隔中，職務上她是市長的代理人，必須繼續推動相關市政工作，會等林智堅居隔結束後再做規劃。

沈慧虹強調，這七年半來，她和林智堅共同完成許多重大公共建設，施政成績有目共睹，為新竹人帶來莫大的光榮感。她認為，林智堅肩負起重任參選桃園市，也留下一個堅強的市政團隊，這些都是新竹市共享的資產。她會努力爭取新竹市民的認同，延續幸福的施政，希望可以成為新竹市堅定且溫柔的城市大家長。

原本爭取黨中央徵召參選新竹市長的行政院政務顧問鄭宏輝，昨也祝福沈慧虹獲徵召，並呼籲支持者要團結守住新竹市、延續民進黨執政成績。

沈慧虹出生於雲林斗南，淡江大學交通管理系學士、交大交通運輸研究所碩士。進入公部門卅多年，曾長期在台北市交通局服務，行政歷練豐富，七年半前被林智堅延攬進新竹市政府出任交通處長，不到一年即被拔擢為副市長至今。

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