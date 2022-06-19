國民黨誰戰竹市 黨中央、地方不同調

積極表態爭取參選新竹市長的國民黨市議員林耕仁表示，林智堅要轉戰桃園市長，未信守做好做滿的承諾，市民的眼睛是雪亮的。（記者洪美秀攝）

2022/06/19 05:30

議會藍營支持同僚林耕仁

〔記者施曉光、洪美秀／綜合報導〕民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，副市長沈慧虹接棒參選新竹市長，國民黨檯面上人選有市議員林耕仁、立委鄭正鈐及清華大學教授翁曉玲，其中林耕仁獲得八成以上藍軍市議員支持，但黨中央迄今對外說法都是還在確認林耕仁是否為會贏的人選，黨內高層希望推出能爭取中間選民認同的人選。

高層屬意清大教授翁曉玲

林耕仁除了有市議會黨團的力挺，還有近九成里長的連署支持，但卻傳高層屬意清華大學教授翁曉玲，但翁在知名度與地方支持度上都與林耕仁差距懸殊，最近地方還出現第三種聲音，公開呼籲鄭正鈐勇於承擔，代表國民黨出馬角逐新竹市長。

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立委鄭正鈐也被推舉

但黨內人士指出，鄭正鈐參選二○二○年立委選舉時，曾向藍營議員承諾不爭取二○二二年市長選舉，會把立委任期「做好做滿」，因此鄭如打破承諾爭取提名，恐難獲得議會黨團的支持。如果提名鄭正鈐，同樣會有「落跑」的問題。

林耕仁昨按既定行程跑攤，並表示選民對落跑市長或落跑立委的印象都不好，相信選民的眼睛是雪亮的。

身兼國民黨新竹市黨部主委的議會議長許修睿則認為，林智堅轉戰桃園被批是「落跑市長」，鄭正鈐當立委兩年就想落跑，恐落得市長、立委雙殺。許更強調，若最後黨中央決定提名鄭正鈐，他不會輔選，也不會負選戰成敗之責。

高虹安嗆林智堅落跑

民眾黨新竹市黨部主委、立委高虹安昨也指責林智堅落跑去選桃園市長，將去年力推大新竹合併升格時，對市民的深情告白拋諸腦後，不禁讓人懷疑，去年的升格議題只是換位安排。

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