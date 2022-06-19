國民黨高市長人選 非柯志恩即楊志良

國民黨高雄市長徵召人選迄今未定，在黨內紛擾不斷下，昨傳高層打算於本週中常會推出徵召人選，快刀斬亂麻。目前傳聞人選若非國民黨智庫執行長柯志恩（左），就是前衛生署長楊志良（右）。（資料照）

2022/06/19 05:30

〔記者施曉光、王榮祥／綜合報導〕國民黨高雄市長徵召人選迄今未定，在黨內紛擾不斷下，昨傳高層打算於本週中常會推出徵召人選，快刀斬亂麻。目前傳聞人選若非國民黨智庫執行長柯志恩，就是前衛生署長楊志良。

傅崐萁已與楊志良面談

黨內人士指出，楊志良已經公開表態，只要黨中央徵召，他就願意披掛上陣，而且足以代表黨主席朱立倫本人態度的中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁日前已與楊志良當面詳談過，如果本週中常會徵召高雄市長參選人，很有可能就是楊志良。未來藍軍在南台灣就由屏東縣長參選人蘇清泉、台南市長參選人謝龍介及楊志良這幾位「大砲」，組成「大砲連線」。

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這位人士並表示，雖然楊志良比較晚才冒出來，但其支持度不低，在黨內民調中只輸給柯志恩，外傳國民黨在本月十一日至十三日所做民調，當時只納入柯志恩、陳麗娜、陳玉珍、黃紹庭、張亞中、孫健萍及曹桓榮等七人，並未納入楊志良，但自從楊表態後，這幾天黨中央做的後續滾動式民調中，楊就已入列，支持度位居第二位，僅次於柯志恩且差距不多。

市議員：母雞要能幫小雞加分

國民黨高雄市長人選從乏人問津到競爭激烈，引起各方熱議；議會國民黨團總召童燕珍指出，多人願代表國民黨出征，這絕對是好事，但最後仍須由黨中央決定，只要跟地方充分討論，都會支持；無論最後誰出線，她期待黨中央須認真檢視，在高雄培養人才的議題。

童燕珍也說，希望母雞能真正熱愛國民黨，到艱困選區幫國民黨打仗；母雞要了解高雄需求、知道高雄問題，並要有魄力、衝勁，帶領小雞殺出重圍，同時讓國民黨支持者與更多民眾出來投票。

議員黃香菽表示，對市長人選，原則上一定尊重黨中央；但站在小雞立場，希望母雞能幫小雞加分，期待是一位有爆發力、對高雄有使命感、有熱忱與想法、且願將心放在高雄的參選人。

國民黨左楠區議員參選人白喬茵則認為，當初韓國瑜參選高雄市長時，沒把「贏」當成首要目標，而是發自內心關心地方，認真思考市民的需求，慢慢找回感動人心的力量，這樣的母雞就有機會帶領小雞拚戰。

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