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    基隆市長選情初探》謝國樑對決蔡適應 中間選民左右戰局

    民進黨徵召蔡適應參選基隆市長，國民黨則已提名前立委謝國樑角逐，藍綠兩黨的基隆市長參選人就定位。（資料照）

    民進黨徵召蔡適應參選基隆市長，國民黨則已提名前立委謝國樑角逐，藍綠兩黨的基隆市長參選人就定位。（資料照）

    2022/06/19 05:30

    記者盧賢秀／特稿

    民進黨徵召蔡適應參選基隆市長，藍綠兩黨的人選就定位；國民黨提名的前立委謝國樑雖然起步較早，但隨著基隆城市博覽會表現不凡，蔡適應的著力點逐漸穩固，接續林右昌施政，順風而起，誰能穩住陣腳，爭取中間選民板塊，將是致勝關鍵。

    謝國樑家族在基隆政、經實力雄厚，他卅歲就當上立委，是藍營政壇的明日之星，但在國民黨陷入低潮時刻，他棄政從商，導致基隆藍營勢力逐漸鬆散。

    謝國樑經商有成後，重回基隆參選市長，以「小愛的爸爸」身分出發，身段也較柔軟，從經濟發展的角度切入，訴求要引進產業，創造就業，打造基隆為北台灣就業基地。

    蔡適應則是在民進黨艱困時刻參選立委，險勝郝龍斌，這幾年在中央問政和地方爭取建設都有績效，包括軍港西遷、基隆捷運和最近的國道一號大華系統交流道至汐止拓寬案，同時也獲公督盟評鑑十一次優秀立委。

    基隆市政治版圖原本藍大於綠，但林右昌執政八年來，爭取中央資源規劃多項重大建設，讓人一走出基隆火車站就可看到基隆的改變，大基隆歷史場景一系列文化建設也令人感動，鬆動了過去的藍綠板塊；尤其剛落幕的基隆城市博覽會，口碑好也帶來人潮，此時徵召蔡適應，加上林右昌公開推薦，對蔡適應加分不少。

    政壇人士分析，目前藍綠人選勢均力敵，誰能穩固內部勢力，再爭取中間選民，突破藍綠，就是致勝關鍵。

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