為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    參選人開分身！風城首見超萌助選員「大耳朵先生」

    林盈徹啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。（記者蔡彰盛攝）

    林盈徹啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。（記者蔡彰盛攝）

    2022/06/22 14:05

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市議員選舉有吸睛亮點！民進黨提名香山區候選人林盈徹今啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。途經的上班族紛紛比讚，還有人說，候選人站路口不太稀奇，但新竹第一次看到大型人偶出動倒是第一次，留下深刻印象。

    林盈徹是土生土長的香山囡仔，曾任第九屆新竹市議員，父親為連任多屆的市議員林漢淇，克紹箕裘，為民喉舌，上屆選戰林盈徹挾高民意、強大服務能量爭取連任，卻意外落馬，在地民眾多表達惋惜和遺憾。

    林盈徹表示，經過四年沉潛，服務沒有中斷，他一直留在香山，仍在不同的位置爭取建設、為民發聲，「一直都是找得到、叫得動」。期間經過民進黨立院黨團總召柯建銘特助、新竹市農產運銷公司總經理等的歷練，這次捲土重來，期盼再次爭取為故鄉服務的機會。

    林盈徹說，雖然香山是傳統選區，但他是年輕一輩的政治工作者，面臨選戰，希望有不同的思維，讓選民耳目一新。這次選舉他啟動「進擊的大耳朵」計畫，除了在各大路口和選民問候，身旁更多了一名超萌的助選員「大耳朵先生」，吸睛程度十足。

    通勤時間駐足路口，3公尺高、擁有親切形象的「大耳朵先生」成功引起矚目，就有民眾跟林盈徹反映，過去在香山區沒有看過這樣的宣傳，不僅造成話題，Q版人偶更「圈粉準備上學的小朋友」，在香山區造成一股「大耳朵叔叔」炫風。

    林盈徹說，從事政治工作前，曾有多年劇團經驗，除了讓他從政後重視文化發展，為地方加深藝文土壤；此外，身為兩個孩子爸爸的他，面對少子化的現象，更努力推動兒少福利跟親子政策，表現在競選上，期盼讓選舉活動不再那麼硬梆梆，增添更多溫馨和趣味。林盈徹說，「大耳朵先生」不只是他的分身，更是他推動親子政策的精神象徵。

    林盈徹強調，他會一直在地，跟故鄉的爸爸媽媽、阿公阿嬤一起，致力推行社福與建設，讓「大耳朵先生」出現在香山的各個角落，為每個家庭發聲。

    林盈徹啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。（記者蔡彰盛攝）

    林盈徹啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。（記者蔡彰盛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南第11選區國民黨零提名 蔡育輝疑惑：為何不提名？
    2022/06/22 13:43

    台南第11選區國民黨零提名 蔡育輝疑惑：為何不提名？
    時代力量為市長參選人陳薇仲授戰袍
    2022/06/22 12:58

    時代力量為市長參選人陳薇仲授戰袍

    石墨烯神枕 95%測試者成功提升睡眠品質
    失業率升、購屋不易！宜蘭縣人口跌破45萬 挨批縣政倒退嚕
    2022/06/16 15:19

    失業率升、購屋不易！宜蘭縣人口跌破45萬 挨批縣政倒退嚕
    「力」拚組黨團 時力提名陳建大明競選南市安南區議員
    2022/06/16 11:23

    「力」拚組黨團 時力提名陳建大明競選南市安南區議員

    2022世界首獎建築在板橋！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播