參選人開分身！風城首見超萌助選員「大耳朵先生」

林盈徹啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/22 14:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市議員選舉有吸睛亮點！民進黨提名香山區候選人林盈徹今啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。途經的上班族紛紛比讚，還有人說，候選人站路口不太稀奇，但新竹第一次看到大型人偶出動倒是第一次，留下深刻印象。

林盈徹是土生土長的香山囡仔，曾任第九屆新竹市議員，父親為連任多屆的市議員林漢淇，克紹箕裘，為民喉舌，上屆選戰林盈徹挾高民意、強大服務能量爭取連任，卻意外落馬，在地民眾多表達惋惜和遺憾。

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林盈徹表示，經過四年沉潛，服務沒有中斷，他一直留在香山，仍在不同的位置爭取建設、為民發聲，「一直都是找得到、叫得動」。期間經過民進黨立院黨團總召柯建銘特助、新竹市農產運銷公司總經理等的歷練，這次捲土重來，期盼再次爭取為故鄉服務的機會。

林盈徹說，雖然香山是傳統選區，但他是年輕一輩的政治工作者，面臨選戰，希望有不同的思維，讓選民耳目一新。這次選舉他啟動「進擊的大耳朵」計畫，除了在各大路口和選民問候，身旁更多了一名超萌的助選員「大耳朵先生」，吸睛程度十足。

通勤時間駐足路口，3公尺高、擁有親切形象的「大耳朵先生」成功引起矚目，就有民眾跟林盈徹反映，過去在香山區沒有看過這樣的宣傳，不僅造成話題，Q版人偶更「圈粉準備上學的小朋友」，在香山區造成一股「大耳朵叔叔」炫風。

林盈徹說，從事政治工作前，曾有多年劇團經驗，除了讓他從政後重視文化發展，為地方加深藝文土壤；此外，身為兩個孩子爸爸的他，面對少子化的現象，更努力推動兒少福利跟親子政策，表現在競選上，期盼讓選舉活動不再那麼硬梆梆，增添更多溫馨和趣味。林盈徹說，「大耳朵先生」不只是他的分身，更是他推動親子政策的精神象徵。

林盈徹強調，他會一直在地，跟故鄉的爸爸媽媽、阿公阿嬤一起，致力推行社福與建設，讓「大耳朵先生」出現在香山的各個角落，為每個家庭發聲。

林盈徹啟動「進擊的大耳朵」計畫，推出3公尺高的造型分身，每日一早在各大路口向選民問候宣傳。（記者蔡彰盛攝）

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