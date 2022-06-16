「力」拚組黨團 時力提名陳建大明競選南市安南區議員

時代力量黨主席陳椒華立委（右2），今天在台南黨部帶領黨籍議員林易瑩（由左至右），安南區議員參選人陳建大明、中西區議員參選人李冠霖，宣示力拚「3席全上」決心。（時力台南黨部提供）

2022/06/16 11:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕時代力量台南黨部今（16）日宣布提名陳建大明參選南市安南區市議員，連同現任永康區台南市議員林易瑩、前1波提名參選的北中西區市議員參選人李冠霖，喊出「3席全上、力拼黨團」、「改變持續、與力同行」口號，盼為台南的政治環境帶來新氣象。

今日主持宣布的時代力量黨主席立委陳椒華表示，時代力量議員專業問政受到許多民眾肯定，接下來時力要在各地茁壯，力求有地方黨部的縣市都要有至少3席議員、組成議會黨團，成為更堅實的監督力量，讓人民擁有更好的生活。

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陳椒華推薦陳建大明是關心社會的藝術家，身為台南市空污防護自救會召集人的他長年為反空污等環保議題發聲，也注意到安南區房價高漲、交通事故等問題，這些議題與時代力量所關心的公平正義不謀而合，與理念一致的夥伴並肩作戰。

陳建大明表示，他2000年從紐約返台擔任高雄駁二藝術開創團隊的藝術總監以來，所參與推動的公共事務與社會運動，都在提升公民意識與公民美學的軌道上，接下來2023年是臺南市安南區台江建庄200年、2024年是府城建城400年，做為台灣文化首都的台南正處在蛻變的關鍵時刻，但同時也面臨疫情衝擊民生、房價高漲、環境汙染等挑戰，看到時代力量在這些議題的努力，認為時力在台灣民主發展歷程上有「深化民主、解構特權」的關鍵角色，因此選擇在時力披掛上陣。

陳建大明指出，自己具備國內外實務經驗，也與在地共同實際推動公民意識、公民美學，建構台江大廟興學展開在地學習與學習在地精神、台江文化中心運營，整合了社區大學、多功能演藝中心、圖書館、NGO中心、台南舊城區歷史建築活化再利用等，希望能發揮所長進入議會，府會合作、公私協力，打造台南成為幸福安康、科技與生態共生的美學城市。

林易瑩表示，自己是南市議會中唯一一席時代力量黨籍議員，深刻感受民眾對時力的期待，期待組成黨團之後，未來無論是在修法或是議案表決上，都更有參與空間，也更能為青年、弱勢發聲。

李冠霖表示，時代力量作為第3勢力，希望能說大黨不敢說、做大黨不敢做的事情，將更多民眾聲音帶進議會。

時代力量今日宣布提名陳建大明參選南市安南區市議員，他表示發揮藝文與社造長才讓台南更美好。（時力台南黨部提供）

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