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    失業率升、購屋不易！宜蘭縣人口跌破45萬 挨批縣政倒退嚕

    民進黨「宜蘭新世代參選聯盟」批宜蘭縣長林姿妙縣政倒退，昨起宜蘭市民代表參選人游國良、冬山鄉縣議員參選人林佩螢、員山鄉長參選人黃福生、宜蘭市縣議員參選人黃惠慈。（記者蔡昀容攝）

    民進黨「宜蘭新世代參選聯盟」批宜蘭縣長林姿妙縣政倒退，昨起宜蘭市民代表參選人游國良、冬山鄉縣議員參選人林佩螢、員山鄉長參選人黃福生、宜蘭市縣議員參選人黃惠慈。（記者蔡昀容攝）

    2022/06/16 15:19

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨「宜蘭新世代參選聯盟」批道，宜蘭縣失業率逐年上升，平均每人每年可支配所得輸給花東，購屋能力指標更是慘兮兮，生育補助又是末段班，難怪宜蘭縣民人口數跌破45萬，縣長林姿妙的「拚出好生活」根本是場空，縣政倒退嚕，讓青年世代非常憤怒。縣府回應，宜蘭的失業率遠低於全國平均，人口數減少則是各縣市共同面臨的問題，會持續努力推動有感政策，為縣民福祉打拚。

    民進黨「宜蘭新世代參選聯盟」今天召開記者會，冬山鄉縣議員參選人林佩螢表示，林姿妙只會作秀，不會做事，平均薪資倒數第五，房價所得比全國第四，生育補助1萬2000元，在全台屬後段班，失業率更是年年高升，15歲至24歲青年失業率從2019年7.8%升至2021年9.6%，這樣的縣長對年輕人來說是不及格的。

    宜蘭市縣議員參選人黃惠慈說，林姿妙常自稱縣長媽媽，但看不到她多愛縣民，尤其是最基本的居住正義，都沒辦法做到，林姿妙執政下的宜蘭，平均每人每年可支配所得32萬6318元，比花蓮（33萬5889元）、台東（33萬8343元）還低；錢比較少，買房卻比別人辛苦，房價所得比（住宅價格與家庭可支配所得比值）高居全國第四，房價負擔率（房貸占家庭收入的比例）來說，宜蘭縣38.57，高於全台平均37.83，在全台排第四名，「這樣到底怎麼買房？縣府團隊正視過嗎？」

    員山鄉長參選人黃福生表示，人口是城市的紅利，青年更是城市競爭力的部隊，但宜蘭縣人口，從2018年45萬5221人，2021年降至45萬692人，到了今年已降到45萬人大關以下，剩44萬8933人，顯然林姿妙的施政與地方脫節，導致人口不斷流失。

    宜蘭市民代表參選人游國良表示，宜蘭縣的低薪、高失業率，又買不起房子，對年輕人很不友善，大家只好「用腳投票」，到外縣市另謀生存，導致人口數下降，希望能有新的縣長，完成青年的要求，呼籲林姿妙別再跑攤，用心施政，不要喊些空洞的口號。

    縣府回應，宜蘭縣15歲至24歲青年失業率，雖受疫情影響而提高，卻遠低於全國平均（2019年11.88%至2021年12.11%），顯見宜蘭縣青年就業情形較其他縣市佳；生育補助部分，縣府在可支配財源範圍下，調高生育津貼補助額度，從1萬元增至1萬2000元，產檢交通費也增加至2000元，未來將視財源逐步調整。

    縣府說明，人口減少是各縣市共同問題，近5年的人口減少率，宜蘭縣維持在中段班，並非減少最多的縣市，近2年宜縣的人口總增加率，排名亦有回升，遷入與遷出人口則差異不大。

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