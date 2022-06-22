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    時代力量為市長參選人陳薇仲授戰袍

    時代力量黨主席陳椒華為基隆市長參選人陳薇仲（中）授戰袍。（記者盧賢秀攝）

    時代力量黨主席陳椒華為基隆市長參選人陳薇仲（中）授戰袍。（記者盧賢秀攝）

    2022/06/22 12:58

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕時代力量黨主席陳椒華今天為基隆市長參選人陳薇仲披上黃色戰袍，陳薇仲表示，將從海洋廣場出發，以友善、平等、開放和參與的精神，與市民一起共創「山海共好，宜居港都」。

    陳薇仲批評，目前檯面上的藍綠2黨參選人，1個是大財團的接班人，不斷慷市民之慨提出不切實際的撒幣政策；而現任市長的「接棒者」彷彿熱身上陣的大隊接力選手，只求接好「棒子」、個人安全「上位」，並無任何開創性的方向。她是基隆人值得更好的選項，也值得更好的未來。

    國民黨提名參選人謝國樑表示，已經承諾要辦市政辯論會，會在辯論會上將政策論述講清楚。民進黨中常會今公布徵召立委蔡適應參選基隆市長，他將說明市政延續和城市願景。

    陳椒華在基隆海洋廣場為陳薇仲披上代黃色戰袍，向基隆人推薦陳薇仲，她擔任議員期間，不只理性問政、改革議會，更推動許多進步議題，不論是交通、道路平權、青年事務、在地安老、安心托育等議題，都提出具體的執行方向。

    陳薇仲則表示，在基隆的海洋廣場接受戰袍、象徵時代力量市長參選人啟航，別具意義。她背後的基隆港是台灣與世界的連接點，她和市民一起透過這場選戰，共築與山海共好的海港城市願景，為更好的基隆而行動。

    陳薇仲指出，她是唯一的女性市長參選人，代表青年與翻轉傳統政治文化，她提出9大市政願景，要透過新政治的突圍、政治文化的翻轉，定義基隆的下一個10年。

    陳薇仲的市政願景包括交通平權、居住正義、安心生養、在地安老、多元教育、特色港都等。

    時代力量基隆市長參選人陳薇仲提出「山海共好 宜居港都」的參選主軸。（記者盧賢秀攝）

    時代力量基隆市長參選人陳薇仲提出「山海共好 宜居港都」的參選主軸。（記者盧賢秀攝）

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