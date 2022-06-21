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    沈慧虹續喊話高虹安 稱高只是觀光客、自己才是大黑馬

    新竹市雙虹持續隔空交戰！獲民進黨徵召參選新竹市長的沈慧虹今天稱高虹安是新竹觀光客、她才是大黑馬。（記者洪美秀攝）

    新竹市雙虹持續隔空交戰！獲民進黨徵召參選新竹市長的沈慧虹今天稱高虹安是新竹觀光客、她才是大黑馬。（記者洪美秀攝）

    2022/06/21 13:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕獲民進黨徵召參選新竹市長的沈慧虹今天持續隔空對民眾黨不分區立委高虹安喊話，沈慧虹在市立馬偕兒童醫院視察行程後受訪提到，高虹安只是新竹的觀光客，她才是里長口中的「大黑馬」，喊話高虹安不要再迴避，應像她一樣下定決心，辭職參選新竹市長。

    沈慧虹說，很遺憾地，高虹安持續在迴避，究竟願不願意像她一樣下定決心，辭職參選新竹市長。住在新竹，像便利商店24小時服務新竹市民，不需要猶豫再三，這是她7年多來的日常。不是假日來新竹拍照打卡，這叫觀光客。

    對有民調稱高虹安是大黑馬的看法，沈慧虹也回擊說，很多地方里長都說，高是觀光客，她才是大黑馬。

    對未來參選方向，由立院總召柯建銘擔任總教頭的看法，沈慧虹也說，柯總召對新竹非常熟悉，也在地方深耕多年，也幫新竹市爭取到最多中央經費跟中央支持的選區立委，能夠由柯總召擔任總教頭，是她最大的靠山。

    對國民黨可能提名林耕仁參選市長，沈慧虹也說，她尊重其他各黨，願意為地方爭取服務的候選人。且對她和市長林智堅都要參選，接下來的市政工作，沈慧虹也說，這8年來這支市政團隊是訓練有素的精兵，不管過去新竹公園、動物園，歷項各種建設，還有兒童醫院公道三兒童醫院棒球場等等，都還在進行，相信市府團隊這樣的精兵一定會把市政做好。

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