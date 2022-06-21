謝國樑贈特教學校500唾液試劑 推動協助特教生進職場

國民黨基隆市長參選人謝國樑（前排右二），今天贈送500劑唾液快篩試劑給基隆特教學校，由基隆特教學校前家長會長賴志聖（前排左三）代表受贈，並回贈感謝狀一紙。（圖為謝國樑辦公室提供）

2022/06/21 16:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑，今天贈送500劑唾液快篩試劑給基隆特教學校，謝國樑表示，未來將與企業界共同推動「特教大學」新的理念，幫助特教畢業生延續學習及邁入職場。

謝國樑得知特教學校學生不方便使用鼻腔型快篩時，謝國樑說，市面上常用的快篩試劑步驟繁瑣，且將棉花棒放入鼻腔中容易產生不適感，不只是孩童、有時連成人都未必能適應，他特別訂購捐贈唾液快篩試劑，幫助特教學校師生方便使用。

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謝國樑與現場10多位特教生家長對談傾聽訴求，基隆特教學校家長會前會長李正文表示，基隆只有伊甸基金會，但缺乏教養院等機構，因此很多家長僅能將孩子外送去宜蘭、桃園等地，並認為目前的教育跟就業並沒有銜接好，政府只提供資訊卻沒幫助媒合，孩子畢業後只能靠自己。

謝國樑表示，在聽取眾多特教家長的需求後，希望能夠幫助教養機構在基隆各區找到合適的場地。為了幫助更多特教生順利就業，提出在「小作手庇護工坊」的概念上，重新賦予「特教大學」一詞的定義，如同高中生畢業後會到下一個階段就是「大學」，這是商業化包裝的名詞。

謝國樑承諾近期將會以「小愛爸爸公益平台」發起人的角色極力促成，企業方與「特教大學」的媒合，鼓勵企業認購「特教大學」的商品，或是幫助企業客制化禮品，不僅落實企業社會責任，也能幫助特教大學永續經營。

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天贈送500劑唾液快篩試劑給基隆特教學校，由基隆特教學校前家長會長賴志聖代表受贈，謝國樑並與特教生家長座談，允諾將協助特教生就業。（圖為謝國樑辦公室提供）

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