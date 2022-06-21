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    網路貼文攻擊人事財務 民進黨澎湖縣黨部公開對外說明

    民進黨澎湖縣黨部對外公開說明，回應網路不實謠言。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部對外公開說明，回應網路不實謠言。（記者劉禹慶攝）

    2022/06/21 12:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對連日來社群網路，不斷有網軍假帳號惡意貼文，抹黑民進黨澎湖縣黨部，攻擊縣黨部人事與財務問題，並檢舉弱勢黨工兼職問題。民進黨澎湖縣黨部今公開對外說明，呼籲停止惡意攻擊，回歸公平、公正，公開的選舉初衷。

    今日民進黨澎湖縣黨部第15屆主任委員顏家康、第14屆主任委員盧長在及縣黨部黨務專員徐嘉姵等人，正式回應網路抹黑言論。針對黨部財政相關質疑，主委顏家康指出，「民進黨內部規範完整、機制健全，對於經費之使用皆須按照程序進行，並開會評估恰當與否，且黨中央每年都會派員到各黨部進行年度的會計審查，澎湖縣黨部的會計報告每年皆通過，並無不妥」。

    另外對於近日具名向民進黨中央黨部檢舉，指民進黨澎湖縣黨部黨工徐嘉姵，違紀兼差經營私人營利事業，顏家康指出全案已完成調查，確定此事為惡意嫁接。徐嘉姵淚眼控訴，檢舉信函內容與事實明顯有出入，內容所及販賣名產、保健品、保養品及擔任廟會主持人等事，均為任職民進黨前從事工作，任職黨部上班期間並未有任何兼職營利之行為，檢舉函含血噴人、全是不實指控。

    由於徐嘉姵近年至親相繼離世、因殘疾致使行動不便而謀生困難，努力從家暴受害者的陰影中走出來，憑藉自己努力獨自扶養女兒，過去又因被朋友陷害背債而有龐大經濟壓力，卻因政治利益遭到惡意構陷，顏家康及盧長在前後任主委都表達力挺之意。

    澎湖縣黨部黨務專員徐嘉姵淚眼控訴，不實檢舉影響其聲譽與生計。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣黨部黨務專員徐嘉姵淚眼控訴，不實檢舉影響其聲譽與生計。（記者劉禹慶攝）

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