民進黨列「恩恩案」4大罪狀 要侯友宜公開道歉

「恩恩事件」報案錄音檔今被媒體完整曝光，外界質疑新北市政府內規要求確診者需衛生單位同意才能派救護車，加上電話無法進線導致延誤送醫。民進黨今列出4大罪狀，要求市長侯友宜為錯誤內規、行政疏失負全責，公開向恩恩一家道歉。（記者林欣漢攝）

2022/06/21 12:38

〔記者陳昀／台北報導〕「恩恩事件」報案錄音檔今被媒體完整曝光，外界質疑新北市政府內規要求確診者需衛生單位同意才能派救護車，加上電話無法進線導致延誤送醫。民進黨今列出4大罪狀，要求新北市長侯友宜為錯誤內規、行政疏失負全責，公開向恩恩一家道歉。

民進黨發言人黃彩玲直指侯市府有4大罪狀，首先，侯友宜聲稱3月成立防疫派遣中心，但侯市府自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意，才能派救護車」規定，讓派遣中心失去作用；其次，消防局與衛生局橫向聯繫完全失能，導致延誤送醫；再者，為了事後隱匿實情，「全力協助」變成要求公務員「全力演出」；最後，侯市長不解決問題卻解決吹哨者，聲稱挺第一線消防人員變成虛假的謊話。

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黃彩玲指出，關鍵的81分鐘音檔曝光後，恩恩延誤送醫的原因也真相大白，4月14日當天恩恩媽求助新北市府消防局，但因橫向聯繫完全失能、衛生局找不到人，導致恩恩延誤送醫，衛生局第一時更謊稱「沒電話錄音設備」，如今11個音檔曝光，證明侯市府從頭到尾都在騙。

黃彩玲批評，侯市府為了隱匿實情，甚至冒著讓基層公務員違法的風險，把基層消防人員推出來演戲、做擋箭牌，這也讓為了捍衛清白、想讓社會大眾知道真相的吹哨者一個接著一個跳出來，但侯市府卻利用司法手段，想壓抑吹哨行為，「侯市長之前義氣凌然挺基層消防弟兄的尊嚴與清白，根本他想要圓謊的虛假謊話。」

黃彩玲呼籲，侯友宜市長應坦然面對被媒體揭露的真相，勇敢地負起責任，不要再閃躲，向恩恩的父母公開道歉，對於侯市長為了掩蓋恩恩事件的事實，除了錄音檔完整曝光，還想要問侯市長，是否將這81分鐘音檔交給檢察官？當時的作業程序什麼時候修正？這整個過程你到底知不知情？到底什麼時候侯市府和衛生局才要負責？

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