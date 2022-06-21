已向藍營說過不選高雄市長 陳麗娜：未來可能淡出政壇

高雄市議員陳麗娜今天表示，她已向地方黨部主委說過不選了，並透露未來可能淡出政壇。 （記者葛祐豪攝）

2022/06/21 11:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選遲未定案，之前傳出一份民調，在地的議員陳麗娜排名第二，僅次於柯志恩；對此，陳麗娜今在議會受訪時說，她已向地方黨部主委說過不選了，並透露自己未來可能淡出政壇。

之前傳出一份國民黨6月11日至13日的民調，納入高雄市長7位可能人選，柯志恩排名第一，其後依序為陳麗娜、陳玉珍、黃紹庭、張亞中、孫健萍及曹桓榮，但連日來國民黨未證實或否認。

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前鎮、小港區五連霸的在地議員陳麗娜，已宣布不再選連任，她今天現身議會，記者問她「藍營市長民調排名第二，中央是否曾徵詢妳？」陳回答說「沒有耶，就地方的主委（許福明）有問而已」，其實她有跟許福明表態說，她沒有要選市長。

陳麗娜說明，上次國民黨秘書長黃健庭南下高雄，她就已經先打電話跟許福明說，因為她沒有要選，所以還是不出席。

記者問她「那為什麼還把妳納入民調？」陳麗娜笑著說「我不知道啊，我真的不知道，因為我已經表態過了，主委也直接告訴當天在場所有的議員，說我不選了！」

對於最適合的藍營母雞人選，陳麗娜認為「目前看起來是柯志恩最合適，各方面的雜音最少，知名度也夠，戰鬥力其實也滿好的，可以帶動國民黨整體氣勢」，但總是要給她一個說服的理由，畢竟她沒有在高雄經營過。

談及未來的人生規畫，陳麗娜透露「人生可能步入另外不同的環境，政治的部份可能就不太參與了！」換句話說，人生的下半場可能暫時離開政壇，她希望先過一下其他的生活，讓自己休養生息一下，畢竟也當議員這麼多年了。

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