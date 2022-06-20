扁嫂還不能出院！陳水扁：多項檢查不正常、有幻覺精神恍惚

扁嫂吳淑珍今解隔離，但還不能出院。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/20 23:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁夫人吳淑珍確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後住院，本以為這週就可以解除隔離並出院，但陳水扁今（20日）晚卻在臉書貼文指出，扁嫂還沒辦法出院，因為多項指數檢查不正常，且扁嫂受染疫影響而有幻覺精神恍惚，醫師通知再給他幾天。

吳淑珍本月10日確診，14日住進高雄長庚醫院治療後，陳水扁17日晚透露吳淑珍情況已好轉，可望本週出院，今晚卻指出還沒辦法。

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阿扁說明，原以為這週一或二可以出院，但主治醫師林副院長通知再給他幾天，好消息是扁嫂在6月20日解除隔離，並已轉住普通病房進行其他必要檢查。

他表示，住院期間遵守防疫規定、家屬仍不能探病，但由於多項指數檢查不正常，還要安排心腹超音波與胸腔CT 檢查；扁嫂受染疫影響而有幻覺精神恍惚，離開病床坐上輪椅後因疲累、沒辦法久坐。

他也提到，醫師發現扁嫂講話時血氧濃度會掉，加上慢性病用藥可能要重新調整，很難期待這一、二天可以出院；而為迎接扁嫂回家，家裡臥床將換成醫院病床方便坐起來，扁嫂更需要有一台自己專用的氧氣機，所謂長新冠的染疫後遺症可真不小！

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