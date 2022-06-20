張善政龍潭戶政所完成入籍 桃園買房仍在進行中

國民黨桃園市長參選人張善政前往龍潭區戶政事務所完成入籍，秀出新身分證和戶口名簿。（記者李容萍攝）

2022/06/20 18:01

〔記者李容萍／桃園報導〕「我終於回來了！」國民黨桃園市長參選人張善政今日下午前往龍潭區戶政事務所完成入籍，經戶政人員協助下，3分鐘不到就完成落籍手續，確定落腳龍潭區渴望里渴望園區，他興奮表示，自己與桃園結緣自2000年從龍潭開始，遷戶籍龍潭是唯一選擇，拿到到新身分證與戶口名簿，心理吃了定心丸，在桃園的買房仍在進行中。

張善政由龍潭在地市議員徐玉樹、劉熒隆、林昭賢、桃園升格前龍潭鄉長黃仁杞、葉發海、及藍營支持者陪同，在龍潭區戶政事務所辦理入籍手續，等不及要跟鄉親分享，除秀出戶籍資料與鄉親分享落籍處在龍潭區渴望里，也興奮表示，「睽違十年，看到鄉親的支持，感覺真的是回到家了！」

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媒體詢問張善政遷完戶籍的感覺，張善政表示，有一句話叫做「近鄉情怯」，他2000年跟桃園結緣就是從龍潭開始，在龍潭工作12年，遷戶籍龍潭就是唯一的選擇。今天拿到新的身分證及戶口名簿，心裡吃了一顆定心丸，並連說兩次「我終於回來了！」

媒體另詢問民進黨徵召參選桃園市長的新竹市長林智堅可能遷到桃園青埔是藍營票倉看法，張善政表示林他遷戶籍到龍潭，是他與龍潭有特殊淵源，林智堅若是遷到青埔，應有其特殊淵源，否則林愛遷哪裡是林自己的選擇。

國民黨桃園市長參選人張善政前往龍潭區戶政事務所完成入籍，秀出新身分證和戶口名簿。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政前往龍潭區戶政事務所完成入籍，秀出新身分證和戶口名簿。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）前往龍潭區戶政事務所完成入籍，秀出新身分證和戶口名簿。（記者李容萍攝）

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