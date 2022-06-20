民進黨：部分音檔揭露新北衛生局延誤恩恩送醫 侯友宜不要再躲

民進黨發言人黃彩玲。（資料照）

2022/06/20 17:44

〔記者陳昀／台北報導〕恩恩案持續延燒，新北市政府今代發聲明，1名消防局人員外洩與衛生局橫向聯繫錄音檔給新北市議員參選人卓冠廷，已前往地檢署自首。對此，民進黨直指，部分音檔已揭露延誤送醫的關鍵就是消失的衛生局，奉勸新北市長侯友宜不要再躲，進快公佈關鍵音檔、提出完整報告，否則越想掩蓋，吹哨者只會越來越多。

民進黨發言人黃彩玲下午表示，部分關鍵音檔於媒體曝光，讓恩恩爸想爭取還原的事實真相，終於露出一絲曙光，侯市府「代發」提供音檔者的聲明後，讓外界明白提供音檔的基層消防人員，冒著受罰風險也要勇敢當吹哨者，想澄清消防局處理沒有疏失。

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黃彩玲說，請問侯市府，為規避責任、不惜踐踏消防人員的尊嚴與清白的，到底是誰？從揭露的部分音檔證實，新北消防局第一線人員就算找不到衛生局，也努力聯繫醫院協助恩恩送醫，而延誤送醫的關鍵，就是消失的衛生局。

黃彩玲批評，新北市長侯友宜今天接受媒體訪問時仍跳針說會請人跟嗯嗯爸說明，還回嗆「公布醫護和消防員錄音檔，騷擾工作不可取」，不禁讓人質疑，若不是侯市長跟侯市府一直想要掩蓋事實，又怎會有勇敢的吹哨者出現呢？侯市長若真想捍衛消防員的清白和尊嚴，應趕緊把所有橫向聯繫的音檔給恩恩父母，不要再讓第一線人員承受背鍋的壓力了。

黃彩玲質疑，2週前那個說要「捍衛消防員清白跟尊嚴」的侯市長哪裡去了？從揭露的音檔可以還原，真正讓消防局背黑鍋的，是阻擋調查的侯市府，恩恩爸早在5月27日就表示希望侯市府提供「橫向通聯錄音檔」，但侯市府為掩飾內部派遣救護車的明顯瑕疵，先用法條搪塞，再演一齣應告知未告知的「造假報案現場」給恩恩爸看。

黃彩玲痛批，侯市府大動作提告爆料者後，侯友宜再以一句「一切交給司法」企圖迴避外界的所有質疑，面對部分橫向聯繫音檔被揭露，竟一如既往地說：「已『依規定』提供恩恩爸資料」，面對所有行政疏失，以及侯市長該承擔的政治責任等無關偵查不公開的質疑，侯友宜至今從未回應過，甚至還有國民黨新北市議員幫護航，封殺侯市長對恩恩事件的專案報告，極盡一切包庇、縱容、掩飾侯市長和侯市府。

黃彩玲強調，天理昭彰，奉勸侯市長別再當「躲避球隊長」，盡快公布關鍵音檔，或提出恩恩事件的完整報告，給恩恩爸一個清楚的交代，只要侯市長持續想掩蓋、一天不願公布真相，那吹哨者只會越來越多！

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