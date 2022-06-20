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    不派蔡壁如選新北市長 柯文哲間接認了：沒在檯面上討論過

    台北市長柯文哲與新北市長侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議，會後兩人一同接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲與新北市長侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議，會後兩人一同接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2022/06/20 16:09

    〔記者鄭名翔／台北報導〕傳台灣民眾黨立委蔡壁如將參選新北市長，但被黨主席柯文哲勸退；柯文哲今與新北市長侯友宜同台受訪時間接證實此事，稱民眾黨為小黨，不可能各地都派候選人，因此新北人選從未在檯面上討論，至於是否希望侯友宜助選民眾黨新北市議員參選人，柯也不諱言「他能幫就幫」，但強調選戰最重要須靠候選人努力。

    柯文哲與新北市長侯友宜今於台北市政府主持2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議；會後兩人接受聯訪，被問到原有意參選新北市長的蔡壁如已被勸退，柯文哲有意尋求未來藍白合作空間時，柯文哲坦言，民眾黨作為小黨，不可能每個地方派候選人，因此因此新北人選從未在檯面上討論。

    至於民眾黨新北市議員參選人恐無「母雞」可帶領，是否須賴侯友宜協助，柯文哲則不諱言，「他能幫就幫」，但打選戰還是得靠候選人自身努力，若靠名人站台轉移選票效果有限，且侯友宜也有自己的議員要輔選，當然政黨組織奧援協助募款等正是民眾黨最弱的部分。

    而一旁的侯友宜則未正面回答，僅四兩撥千斤稱，當前要好好做事情，把市政做好才是市民最需要的。

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