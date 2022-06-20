澎湖與帛琉簽署海洋文化與永續發展合作備忘錄

澎湖縣府會雙首長與帛琉大使歐克麗簽署合作備忘錄。（記者劉禹慶攝）

2022/06/20 14:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕同屬海島地形的澎湖縣與帛琉共和國，今日在第一會議室簽署海洋文化與永續發展合作備忘錄，府會雙首長縣長賴峰偉、議會議長劉陳昭玲出席簽署儀式。賴峰偉期盼透過合作備忘錄的簽署，未來能訪問帛琉，簽訂友誼姊妹城市。

澎湖與帛琉結緣，是去年首次在澎湖舉辦的台美海洋永續發展會議，討論「海洋永續發展」、「島嶼在地認同」、「高齡社會與人口變遷海洋教育」、「國際教育與雙語推動」及「海洋教育」等5大主題，為我們的海洋永續發展、下一代的海洋教育、雙語教育與國際教育創造與國際接軌的環境。

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延續去年臺美海洋永續發展會議成果，澎湖縣政府與帛琉共和國簽署「海洋文化與永續發展合作備忘錄」，展開全面交流，讓雙方關係更密切，希望未來加強雙方關係，更為國際合作奠下良好的互動交流基礎。另外澎湖龍門、合橫國小也透過視訊，與帛琉學生建立交流管道。

帛琉共和國大使歐克麗表示，我們都是海洋的子民，更應該保護海洋資源，帛琉已經制定很多保護海洋的法律，所有入境帛琉的外國旅客護照內頁蓋上「帛琉誓詞」入境章戳，旅客須於欄位上簽名，才能獲准入境，願共同維護環境生態及尊重帛琉文化的承諾。帛琉有許多要向澎湖學習之處，也希望未來促成高雄至帛琉航班，讓大家前往帛琉更方便。

澎湖與帛琉簽署合作備忘錄，由產官學界代表見證。（記者劉禹慶攝）

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