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    轟吳秀梅卸責 藍委：誰給EUA誰負責 不該只推給廠商

    國民黨立法院黨團20日舉行「黑心快篩EUA逾期補件 火速通過誰決定？誰負責！」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團20日舉行「黑心快篩EUA逾期補件 火速通過誰決定？誰負責！」記者會。（記者廖振輝攝）

    2022/06/20 11:24

    〔記者林良昇／台北報導〕大鑫資訊公司涉嫌混充中國製富樂快篩試劑，國民黨追究食藥署把關不力，今指出當初富樂快篩的補件日已過，食藥署卻仍接受補件，讓EUA通過，砲轟食藥署長吳秀梅有包庇、瀆職嫌疑，沒做好把關工作，事後還卸責，檢調應該介入調查。

    立法院國民黨團今召開記者會再質疑富樂快篩試劑爭議，立院國民黨團首席副書記長李德維表示，有基層公務員看不下去，爆料申請富樂快篩試劑的醫優科技公司的申請時序表。顯示去年7月14日，醫優提出EUA申請案，7月16日食藥署正式收文立案。

    李德維說，在食藥署審查後，去年8月4日函文要求補件，依照規定，醫優公司是在食藥署要求補件的2個月內完成補件，但在9、10月「邵博士」介入後，原本到10月4日就是補件到期日，醫優公司卻可以在10月14日自行補件，食藥署也於11月2日正式核發EUA。

    李德維質疑，醫優公司的待遇很特別，在「邵博士」的介入和指導下，讓原本應該10月4日就到期的補件日，延到10月14日可以自行補件，拿到食藥署的EUA，是否是兩套標準，內神通外鬼？應說明清楚。

    國民黨立委鄭正鈐指出，申請輸入快篩試劑的廠商有超過300家，食藥署僅核准30多件，只有10%的廠商通過，但應該無法通過的醫優公司及大鑫公司居然通過，吳秀梅居然還把責任都推給廠商，讓人懷疑吳就是2家廠商的門神，嚴重瀆職包庇，沒能力作好把關工作，應該下台。

    國民黨立委洪孟楷批評，該批黑心快篩並非是走私，讓廠商可以進口到台灣的依據就是衛福部的公文，黑心廠商不應該，朝野都該譴責，但仍是衛福部允許進口，就是源頭，公文上還有部長陳時中的官印，不用負責任嗎？

    洪孟楷也質疑，衛福部空白授權給大鑫公司進口黑心快篩，已經進口到台灣的數量不明，若依據專案核准的公文，在1劑1盒、2劑1盒、5劑1盒、25劑1盒的包裝品項，皆核准6千萬盒，換算下來超過19億劑，若依每劑獲利30元計算，利潤高達600億元。

    國民黨立委林奕華說，「邵博士」稱富樂快篩的生產地就是在中國，但食藥署卻堅稱是美國製，到底當初的審查資料如何，應該完全公開，看到底是誰在說謊﹔檢調不僅要調查廠商，包含「邵博士」及食藥署都該被調查。

    立院國民黨團總召曾銘宗質疑，「邵博士」說申請富樂快篩試劑的EUA就是中國製，但大鑫公司進口的快篩生產國別是寫美國，過程中是誰竄改？誰介入？衛福部應該說清楚。

    曾銘宗批評，吳秀梅說要譴責違法廠商，還有官員說「防君子不防小人」，那還要這些公務員做什麼？縱放黑心快篩進口，官員不僅有行政責任，還有法律責任，甚至有瀆職問題，檢調應該介入調查，不該只推給黑心廠商。

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