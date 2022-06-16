國民黨團：富樂快篩本就只有中國製 陳時中閉眼發EUA應下台負責

國民黨立法院黨團記者會，質疑食藥署讓「Flowflex富樂」快篩試劑通過EUA，很不尋常。 （資料照）

2022/06/16 12:10

〔記者林良昇／台北報導〕大鑫資訊公司進口中國製快篩試劑，混充美國製造販售，國民黨立委今表示，大鑫進口的富樂快篩本來就只有中國製沒有美國製，大鑫及醫優科技公司所申請的EUA製造地都是美國，食藥署卻讓其通過，食藥署長吳秀梅、衛福部長陳時中應下台負責。

對於中國製快篩混充美製快篩事件，立法院國民黨團今召開記者會，國民黨立委林奕華批評，行政院長蘇貞昌在富樂快篩試劑事件上帶頭放假消息帶風向，說是美國製富樂快篩混雜中國劣質品，但根據相關資料，富樂快篩本來就都是在中國生產，從來沒有美國製的富樂快篩。

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林奕華指出，富樂外篩是美國艾康（ACON）公司產品，總公司在美國聖地牙哥，工廠就在中國。國民黨只花了1小多小時就查到相關資料，食藥署審查EUA很嚴格，目前只核准33家快篩試劑，通過率只有10分之1，卻沒查到相關情事，還說是中國劣質品取代美國製快篩，從頭到尾都是謊言。

立院國民黨團書記長萬美玲則出示一份醫優科技公司5月13日函請衛福部廢止EUA的函文，顯示醫優公司向衛福部示警說有偽冒產品流入市面，所以申請撤銷專案進口核准，維護消費者權益﹔醫優的函文中也提到，富樂快篩產地就是在中國，並沒有在美國生產，只有中國的貨源。

萬美玲質疑，食藥署早在5月13日就知道沒有美國製的富樂快篩，衛福部和食藥署繼續裝睡，視而不見，還說這是醫優公司的推測，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說，EUA審查是「防君子不防小人」，卻仍不改機制，非常誇張離譜。

國民黨立委鄭正鈐則質疑，大鑫申請了美國製的富樂快篩，但卻是從中國進口，海關卻仍放行237萬劑不符要求的富樂快篩，海關應儘速說明。

鄭正鈐指出，業者進口快篩試劑，有9成都無法通過，表示EUA的審核非常嚴格，甚至要求藥廠的廠區平面圖、廠址等，但醫優、大鑫皆用美國製的富樂快篩的名義提出申請，衛福部、食藥署居然閉著眼睛就讓其通過。

立院國民黨團總召曾銘宗說，衛福部閉著眼睛核發EUA，事件非常不尋常，當然是重量級綠營人士才有辦法﹔蘇貞昌說要嚴查嚴辦，對象是廠商還是衛福部？由行政院調查還是檢調？全民都在看。

曾銘宗認為，行政院應該從速、嚴查嚴辦，並主動追究刑事、民事、行政責任，在政治責任的部分，陳時中、吳秀梅皆應下台負責，監察院應重視全民健康權益，主動立案調查，不要「週休7日，裝睡叫不醒」。

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