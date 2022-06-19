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    傳竹市「藍白合」 黃健庭否認：國民黨一定自提人選

    黃健庭強調國民黨一定會在竹市自提人選。（資料照）

    黃健庭強調國民黨一定會在竹市自提人選。（資料照）

    2022/06/19 13:49

    〔記者林良昇／台北報導〕年底新竹市長選戰，傳出國民黨秘書長黃健庭未放棄「藍白合」選項，曾私下拜會鴻海創辦人郭台銘，提議國民黨可考慮新竹市長不提名，民眾黨立委高虹安掛「無黨籍」上陣組在野大聯盟，黃健庭今否認該說法，強調國民黨一定自提人選。

    民進黨徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，國民黨則尚未提名新竹市長人選，新竹市藍營地方雖早支持新竹市議員林耕仁出馬，但一直未獲國民黨中央認可。

    對於新竹市長提名遲遲未定，藍營內部出現一種解讀，認為國民黨中央不排斥「藍白合」，考量「竹市換台北」，用新竹市長藍營不提名，換取台北市副市長黃珊珊不參選台北市長，助國民黨台北市長參選人蔣萬安。

    昨媒體報導又傳出，與郭台銘關係密切的黃健庭曾私下找郭談新竹市長選戰，甚至提議國民黨考慮新竹市長選戰不提名，由同樣與郭關係密切的高虹安以無黨籍上陣，組成在野黨大聯盟，共同拉下綠營，但最後未成局。

    對於媒體報導曾找郭台銘討論新竹市「藍白合」一事，黃健庭今表示，純屬子虛烏有，強調國民黨一定會在新竹市提名自己的市長人選。

    國民黨內人士則指出，民進黨徵召的沈慧虹目前知名度和民調都不高，黨中央也不太適合再對地方支持且民調也不低的林耕仁說不，需重新考量，林耕仁順利出線的可能性提高。

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