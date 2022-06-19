民進黨將推林智堅戰桃市、沈慧虹選竹市、蔡適應拚基市

民進黨選對會昨建議徵召新竹市長林智堅（右）轉戰桃園市長、新竹副市長沈慧虹（中）參選新竹市長、立委蔡適應（左）參選基隆市長。（資料照）

2022/06/19 05:30

22日中執會處理三縣市徵召案

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨完成北台灣三個執政縣市的佈局。選對會昨一致同意，建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、新竹副市長沈慧虹參選新竹市長、立委蔡適應參選基隆市長，預計廿二日中執會處理三縣市徵召案。黨內高層分析，這將有助於延續「綠色執政品質保證」，黨中央也會從區域整合、特色連線的角度協助進行重點輔選。

兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，執政團隊的優先要務，仍是維持政治經濟局勢穩定，落實防疫工作，朝向疫後正常生活做充分準備。基隆市、桃園市及新竹市在市府團隊、醫護防疫人員的努力打拚下，疫情已走過高原期。因此，民進黨必須完成市長提名佈局，擘劃下一個八年的市政願景。

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蔡英文強調，在基隆市，由優秀立委蔡適應延續優質市長林右昌；在桃園市，讓五星級市長林智堅接棒五星級市長鄭文燦；在新竹市，讓交通專業副市長沈慧虹無縫接軌林智堅。民進黨負責任地在北台灣三個執政地方，提出最強人選，並且強強相加，希望以優異的治理經驗及成績，強化北台灣區域治理量能。

針對桃竹佈局的關鍵，黨內高層受訪指出，林智堅不僅民調表現勝出國民黨提名的張善政，在民進黨過去較為弱勢的桃南地區也有優勢，顯然桃竹生活圈的連動效果有助於林智堅轉戰桃園，讓高層十分重視。沈慧虹除獲得林智堅和立院民進黨團總召柯建銘的全力支持，又因為熟稔市政，可以無縫接軌林智堅對新竹市的建設，因此在最後出線。

「林做七年半市長 與韓國瑜不同」

被問及林智堅轉戰桃園市是否會被拿來與前高雄市長韓國瑜選總統做比較，黨內高層反駁，林智堅是做了七年半的新竹市長，連續多年有高滿意度、信任，從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，顯示民進黨在中生代人才培養的連貫性，「韓國瑜做不到高雄市長一年就落跑去選總統，這有天壤之別」。

至於如何面對國民黨派出曾選過副總統的張善政，熟悉桃竹選情的幕僚認為，該決策雖遭遇藍營黨內抨擊和各種不諒解，仍可看出國民黨企圖拿回桃園的決心，但是「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，民進黨一定要派出最強人選來應戰。林智堅有鄰近縣市地方首長經歷，對桃園選民來說是看得到、摸得到的強棒，比張善政要來得親切有感，當然是不二人選。

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