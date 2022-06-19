柯文哲密會2小時 伍彩集團總裁林義豐：思考選台南市長

台北市長柯文哲於十八日晚間拜會台南伍彩集團總裁林義豐，林說雙方相談甚歡。（林義豐提供）

2022/06/19 11:46

〔記者王俊忠／台南報導〕台北市長柯文哲與多位幕僚從18日晚間到19日在台南有一連串拜會、造勢行程，其中較特殊的是昨晚柯文哲與幕僚群到曾選過本屆台南市長與立委的伍彩集團總裁林義豐公司，與林進行約2小時閉門會談。由於台南地方近來盛傳林義豐可能再出馬參選下屆台南市長，2小時閉門會內容引發外界矚目。

對此，有「虧雞福來爹」外號的林義豐證實柯文哲與民眾黨立委蔡壁如等幕僚群，在18日晚間造訪伍彩集團位於安平工業區的公司，雙方在伍彩公司內從晚間9點談到深夜11點許，並於今天上午在安平區1家新開飯店進行早餐會。

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有關昨晚2小時閉門會有無談到林義豐參選台南市長事宜？林義豐低調撇清地說，沒有這回事，他跟柯市長原本是熟識多年的老朋友，這兩天，柯市長到台南有相關行程，他就盡點地主之誼、與柯市長及其幕僚群聊天、敘舊，大家相談甚歡，沒有談台南市長選舉事宜。

由於林義豐低調避談南市長選舉話題，更讓外界高度好奇柯、林這2小時究竟談了些什麼？

林義豐表示，這次與柯市長碰面，當然為了台南民主發展與經濟問題交換意見，老朋友話家常、無所不談。柯市長與蔡壁如立委都提出相當多的台南觀察，他深刻感受到白色力量的勁道，未來其規劃也會思考柯的整體觀點，以提出更多對台南更好發展的規劃。

對於是否參選下屆台南市長問題？林義豐坦言確實在思考中，因為有許多鄉親朋友推薦他再出馬，覺得南市長黃偉哲施政都是在博版面、未腳踏實地，其中，台南房地產價格近年來飆漲，貴得讓年輕人買不起、難宜居；薪資水平又是6都最低，相關問題都讓他不得不思考再出馬的必要性，一旦有所決定，會向台南鄉親朋友報告。

「而對柯文哲團隊造訪，有無可能加入民眾黨？」，林義豐強調，他一直以來就是無黨籍，一路走來始終如一，目前沒有規劃加入民眾黨；至於會不會支持柯文哲選總統？林則說，他一貫支持好的人選，那要看柯文哲會不會選總統？因為時間還久，先不考慮這個問題。

據了解，柯文哲與幕僚群今天在台南有一連串為民眾黨市議員參選人造勢行程，今天下午4點多到安南區為民眾黨安南區市議員參選人陳詩薇拉抬選情；晚間約7點到東區與東區議員參選人蔡宛秦會談並舉行黨員造勢大會。

台北市長柯文哲（左前二）與立委蔡壁如（左前一）等幕僚於十八日晚間拜會台南伍彩集團總裁林義豐（右前一），雙方閉門會兩小時。（林義豐提供）

台北市長柯文哲（左五）與幕僚於十八日晚間拜會台南伍彩集團總裁林義豐（左六）。（林義豐提供）

台北市長柯文哲（左二）與立委蔡壁如（左一）於十九日上午在台南安平一家新開飯店與伍彩集團總裁林義豐（中者）早餐會。（林義豐提供）

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