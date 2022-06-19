撇空降、烙跑疑慮 民進黨中執委：林智堅政績有目共睹

民進黨中執委、桃園市議員呂林小鳳（前排右五）表示，新竹市長林智堅是桃園女婿，他接球參選桃園市長以他的支持度不認為是空降。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/19 11:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨決定徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，除引來空降質疑，更被抨擊是「烙跑市長」黨籍中執委、桃園市議員呂林小鳳對此表示林智堅是桃園女婿，現在女婿不是半子、是全子，林智堅接球參選市長以他的支持度不認為是空降，且他已執政8年，在6月份已完成工程規劃、設計及發包，不能說是烙跑市長。

為表團結一致挺林智堅參選下屆桃園市長的立場，桃園市議會民進黨團總召黃景熙、市黨部主委張丞儀及中執委呂林小鳳今偕同民進黨籍議員及參選人，共同召開「堅定向前走、團結拚勝選」記者會，全力支持黨主席蔡英文徵召林智堅參選桃園市長。

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針對很多人質疑林智堅是空降參選，黃景熙表示，日本時代的新竹州包括桃竹苗，不管是產業、人口結構，新竹市跟桃園市同質性最高，且林智堅跟桃園市長鄭文燦都是五星級市長，大家都引頸期盼，鄭文燦的政績可以延續。

黃景熙也直言，六都不要再用登記初選，（已表態的參選人）每個人都花了那麼多錢、那麼多看板，叫他們服氣一定在情緒上多少都會有點反應，不過，話鋒一轉，他強調林智堅是桃園女婿。

呂林小鳳也說，林智堅是桃園女婿，太太是桃園人，現在女婿不是半子、是全子，而桃園市的大板塊，有新北、台北、新竹、台中人來桃園市購屋居住，（大家）知道桃園是幸福城市，林智堅是那麼好的人才，來桃園接球參選市長，以他的支持度不認為是空降。

至於「落跑市長」一說，呂林小鳳也說，市議員都很了解，鄭文燦施政是第8年，林智堅也是第8年，前期預算該要規劃、設計、發包（工程），在6月份都已經完全做好，只是後續是否開工、動土，這個階段（林智堅）已經完成，不能說是落跑市長，前面的政績大家都有目共睹。

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