林智堅勝率高 鄭運鵬：市政、國會、中央鐵三角續為桃園打拚

民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

2022/06/19 09:59

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨選對會昨（18）日一致同意，建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長。對此，原先被視為桃園市長熱門人選的立委鄭運鵬認為，這是對未來桃園市最有利的選擇之一，原因有三，包括林智堅勝選機率很高，甚至比他高；未來桃園市長鄭文燦會在中央行政體系內有更大決策力；自己則非常願意代表桃園，繼續發揮在立法院的影響力。這個鋼鐵團隊將成為未來桃園繼續轉型進步的鐵三角。

鄭運鵬表示，從去年至今，他只強調「身為桃園最資深的立委，我知道自己的責任，必須維持在需要我參選就能勝選的狀態」，這一年多來，他從未明確表達參選與否。他反覆思考「要不要參選、要怎麼處理初選」，都是以「先對桃園未來有利、對民進黨繼續執政有利、對個人沒有不利」這樣的優先順序在分析。

請繼續往下閱讀...

他說，這也是為何他多次公開分析：「黨內不能內耗、我不能因提名而消耗」這兩個提名原則，所以他沒有清楚表態，一來表態參選，就會開始提名競爭，必有內耗；二來如果他宣佈不參選，也不符合民進黨在桃園的政治現實，鄭文燦的好成績，讓民進黨在桃園需人孔急，他有資深的責任，沒有資格在中央決策之前提早回避。

鄭運鵬指出，他一年半來考慮分析了桃園市長選舉多重宇宙的可能性，昨天選對會決定徵召林智堅，就是他在多重宇宙中判斷，認為對未來桃園最有利的宇宙選擇之一，所以他的心情一點都沒有受到影響，而且正面地樂觀其成，第一時間100%樂意協助林智堅順利當選桃園市長。

「為何這是對未來桃園最有利的選擇之一？」他分析有三個原因，首先，客觀判斷，林智堅成績很好、勝選機率很高，甚至比他高；未來鄭文燦一定更上層樓，會代表桃園在中央行政體系有更大的決策力；健康的民主體制，國會地位一定是最高層級。他非常願意代表桃園繼續發揮在立院的影響力。桃園一定有市長，但不一定能爭取到國會領袖幹部，城市間的國會競爭，他會努力維持續航力、提升影響力！

鄭運鵬強調，「市政+國會+中央」這就是他說的鐵三角：「林智堅+鄭運鵬+鄭文燦」，他會盡力讓這個鋼鐵團隊成為未來桃園繼續轉型進步的薩爾達三角之力！成為台灣政治的主流力量！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法