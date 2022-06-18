黃珊珊靠藍議員宴請里長拔樁？ 蔣萬安：我和里長互動緊密

國民黨台北市參選人蔣萬安前往文山區福興宮參拜，不少在地議員、里長陪同，高喊凍蒜，場面熱絡。（蔣萬安辦公室提供）

2022/06/18 12:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕預估投入年底選戰的台北市長黃珊珊近來動作頻頻，昨傳出國民黨北市議員陳永德帶著15名里長與黃珊珊餐敘，拔樁意味濃厚。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早前往文山區福興宮參拜，將近30名里長及議員到場相挺，聲勢浩大，頗有固樁之一，蔣萬安強調，他和里長互動非常緊密。

媒體問是否會拜會陳永德，蔣萬安表示，他常去找陳永德，且松山區是他們是同一選區，一直以來有非常深厚的革命情感，陳給予他很多的指導跟建議，地方服務扎實，陳服務案件在議會也是數一數二，接下來不只市民，各界意見領袖都會持續拜會請益。

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媒體再問餐敘中有里長說黃珊珊比較親切、里長是否跟黃更緊密？蔣萬安說，其實各種說法都是聽一聽參考，他跟里長的互動非常的緊密，也會持續在地方一一請益，最重要的是得到基層民意代表、鄉親熱情的回應，以及具體建設性的市政建議，這才最重要。

是否有拔樁危機？蔣萬安說，他會按照既有步調持續往前邁進，爭取最多市民的支持，也強調一直以來勤走地方拜會每一位里長跟市民、各領域夥伴，得到大家熱情回應，並給予是政建議都會納入未來規劃的市政政見，這樣的腳步不會停下來。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，松山信義區國民黨籍里長比較多，她也經常跟在地里長溝通，對支持者很有信心，蔣萬安的民調在上升中，她認為有些是故意操作的民調，說蔣萬安被追近，其實蔣萬安的基層穩固，且支持度一直超過3成。

國民黨台北市參選人蔣萬安前往文山區福興宮參拜，將近30位里長到場相挺，場面熱絡。（蔣萬安辦公室提供）

國民黨台北市參選人蔣萬安前往文山區福興宮參拜，熱情上前與民眾打招呼致意。（蔣萬安辦公室提供）

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