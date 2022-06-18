藍營傳聞下週中常會公布徵召高雄市長人選 非柯即楊

國民黨高雄市長徵召人選迄今未定，在黨內紛擾不斷的情況下，今傳高層打算於下週中常會推出徵召人選。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2022/06/18 12:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨高雄市長徵召人選迄今未定，在黨內紛擾不斷的情況下，今傳高層打算於下週中常會推出徵召人選，快刀斬亂麻，目前傳聞人選若非國民黨智庫執行長柯志恩，就是前衛生署長楊志良，由於柯志恩本人意願極低，如果柯仍堅拒，最後很可能就是楊志良上陣。

黨內人士指出，楊志良已經公開表態，只要黨中央徵召，他就願意披掛上陣，而且足以代表黨主席朱立倫本人態度的中央選戰策略會報成員、國民黨立委傅崐萁日前已與楊志良當面詳談過，如果下週中常會徵召高雄市長參選人，很有可能就是楊志良，未來藍軍在南台灣就由屏東縣長參選人蘇清泉、台南市長參選人謝龍介以及楊志良這幾位「大砲」，組成「悍將連線」。

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這位人士並表示，雖然楊志良比較晚才冒出來，但其民調支持度並不低，在黨內民調中只輸給柯志恩一人，先前外傳國民黨在本月11日至13日所做民調，只納入柯志恩、陳麗娜、陳玉珍、黃紹庭、張亞中、孫建萍以及曹桓榮等7人，當時並未納入楊志良，但自從楊表態後，這幾天黨中央所做的後續滾動式民調中，楊就已被納入，而且支持度排在第2名，僅次於柯志恩。

楊志良在15日接受廣播節目專訪時，對於主持人稱國民黨最後一定不會提名他，還問他要不要打賭？楊志良很有自信的說，「我賭『會』」，並表示由於年紀已老，如果國民黨要他參選，他只會當一屆市長，還透露高雄地方上已經有支持他的團隊，連競選的錢都已經準備好，還找了一間不錯的透天房子，可以做為競選辦公處所。

至於苗栗縣長選舉一局，據了解，朱立倫仍屬意徵召國民黨立委徐志榮，而且朱立倫自美返國後，都有透過電話召開會議並持續勸進徐志榮。

至於新竹市部分，黨內人士說，雖然新竹市議員林耕仁獲得地方廣大里長與議員的支持，民調也贏過清大教授翁曉玲，但由於林與地方勢力關係太深，黨中央不想被地方勢力牽著走，至於另一位人選立委鄭正鈐，黨中央也沒有非鄭不可的念頭，因為如果提名鄭正鈐，同樣會有落跑的問題。

但這位人士也說，硬推翁曉玲可能是黨中央某些人的想法，甚至是朱立倫的意思，但由於翁的個人特質，輔選上會比較困難。（12:33更新）

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