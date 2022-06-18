國民黨：富樂快篩弊端不敢究責？ 坐實民進黨包庇文化

針對劣質快篩劑遭冒名進口卻獲食藥署核准EUA一事，國民黨今日質疑，已經事隔多天，各方究責的呼聲高漲，連執政黨立委都要求食藥署署長吳秀梅（見圖）下台，蔡政府卻默不作聲，未查辦相關官員行政責任。（資料照）

2022/06/18 09:24

〔記者施曉光／台北報導〕針對劣質快篩劑遭冒名進口卻獲食藥署核准EUA一事，國民黨今日質疑，已經事隔多天，各方究責的呼聲高漲，連執政黨立委都要求食藥署署長吳秀梅下台，蔡政府卻默不作聲，未查辦相關官員行政責任，一昧護航，坐實了「民進黨執政，有關係、就沒關係」的包庇文化。

國民黨指出，根據被揭露的資料顯示，大鑫資訊公司5月10日以中製、劣質的「富樂快篩試劑」謊稱美製，獲食藥署核准EUA，5月13日「醫優科技」發現產品敏感性不足，緊急發文向衛福部食藥署示警，並提出廢止「富樂快篩試劑」輸入許可，但衛福部卻遲至6月10日才回函撤銷，而且審核EUA過程中，大鑫寫生產國別是美國，實際工廠卻是在中國大陸，食藥署當時是閉著眼睛審查通過嗎？

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國民黨表示，食藥署顯然有嚴重的行政疏失與怠惰，導致大量有瑕疵的快篩試劑流入市面，恐形成防疫破口，危及國人健康安全。

國民黨認為，如此重大的失職、瀆職，行政院長蘇貞昌卻從嚴厲的酷吏變成包庇的鄉愿，為食藥署辯護、護航，蘇揆之前曾為漁船長樹占位而動怒，也為高雄榮總院長不知道幾個停車位而震怒，其當時所展現的十足官威，遇到了衛福部、食藥署卻變得十足軟弱，過去動輒就霸氣說要拔官的蘇貞昌難道是「選擇性震怒」？該拔官的時候不拔官，蘇貞昌是在顧慮什麼嗎？

國民黨還說，快篩標案之亂層出不窮，前身為小吃店的高登居然能參與16.5億元的快篩試劑採購案，曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩，資本額僅330萬的生技公司接下3億8000萬元的快篩訂單等，到最近的富樂快篩混充瑕疵試劑進口，種種快篩標案亂象凸顯蔡英文政府的無能與失職，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」牟取暴利，藉機大賺國難財？民進黨政府有責任說清楚、講明白。

國民黨強調，民進黨政府若要杜悠悠之口，應該儘速追查究責，蘇揆更該在此時展現魄力，立即撤換食藥署署長，並將相關資料移送檢調單位偵辦其中是否有不法情事，給國人一個清楚的交代。

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