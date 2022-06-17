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    大鑫執行長是黨員？國民黨嚴正否認：勿模糊查辦官商勾結焦點

    國民黨文傳會副主委林家興（見圖）說，大鑫執行長黃南競不是國民黨員，外界應將重點放在大鑫快速取得各部會標案是否有官商勾結圖利，而非起底個人背景，試圖模糊焦點。（資料照）

    國民黨文傳會副主委林家興（見圖）說，大鑫執行長黃南競不是國民黨員，外界應將重點放在大鑫快速取得各部會標案是否有官商勾結圖利，而非起底個人背景，試圖模糊焦點。（資料照）

    2022/06/17 18:53

    〔記者施曉光／台北報導〕大鑫資訊公司執行長黃南競涉嫌輸入中國製快篩試劑涉及混用、冒充圖利，遭到羈押，有輿論質疑黃南競是國民黨黨員，對此，國民黨文傳會副主委林家興今天聲明，經查，黃南競並非黨員，當年國民黨的北知青轄下也並無「兩岸文化教育研究委員會」此一單位，因此，黃南競也並非北知青幹部，外界應將重點放在大鑫快速取得各部會標案是否有官商勾結圖利，而非起底個人背景，試圖模糊焦點。

    林家興指出，有網友撰寫文章，試圖證明黃南競20年多前曾參與國民黨活動，與國民黨有關，意圖將黃南競如今犯行與國民黨做連結，這種抹黑手法相當荒謬可笑。

    他說，有這種力氣起底個人背景，為何不花力氣去調查大鑫是如何在短短不到一個月時間，可以標下多個政府機關採購快篩試劑標案？為何不去查一個以賣印表機墨水匣的公司，是如何能夠拿到包括內政部、交通部、國防部、法務部和各縣市政府採購標案？

    林家興說，任何人曾經具有政黨黨籍或是否曾經參與某個政黨活動，與其後來做的事情正確與否是否正相關，腦袋稍微清醒一點的人都知道答案。他請問綠營的朋友，陳水扁、許信良都曾是國民黨員，蔡英文總統也在國民黨政府服務過，是否可以就此定義、評價他們後來的言行舉止？

    林家興強調，即便黃南競過往曾經具備藍營背景，也正好證明國民黨一點也不護短，就事論事維護民眾權益，與某些特定政黨有天壤之別。

    林家興批評，如果以為扯出黃南競的背景故事，可以轉移當今政府濫放標案、衛福部未嚴格把關的焦點，那就大錯特錯，本案背後有無官商勾結，黃南競背後幫他打點政商關係、拿標案的人又是誰？這才是民眾關心，檢調應該要查清楚的問題，有心人士有力氣抹黑轉移焦點，不如好好查查真正的問題所在！

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