韓國瑜成為官方認證的「老年人口」 將捐贈指夾式血氧機

高雄市前市長韓國瑜。（資料照）

2022/06/17 12:06

〔記者施曉光／台北報導〕前高雄市長韓國瑜今在臉書發文宣布自己年滿65歲，正式成為官方認證的「老年人口」，除了許願、祈求和平安康，並宣布「典亮慈善基金會」決定購入1000台指夾式血氧機，贈送全台灣有需求的育幼院、社福團體及長照機構。

韓國瑜表示，年紀越長越覺得生命可貴，也更見識到許多人的生命充滿磨難與艱辛，今年的台灣不好過，本土疫情已經突破300萬例，看到最近全台確診人數居高不下，許多輕症民眾在居家照護時又咳又喘、面臨「隱形缺氧」的威脅，但可以隨時觀測身體狀況的血氧機，此時在市面上卻是「價高、量少」，對經濟弱勢的家庭、學童，或是染疫風險較高的長輩來說，實在是一大負擔，因此基金會決定採購通過醫療器材認證的指夾式血氧機，本週他會先將50台送抵幾間長照中心，希望守護長輩的身體健康。

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韓國瑜說，在年滿65歲的今天，除了不能免俗的生日許願、祈求和平安康，他還要繼續做微光，希望接下來匆匆的每一年，都能付出更多一點、為有需要的人做更多一些，盡綿薄之力為別人的生命做出一絲微小貢獻，就是他給自己最大的祝福。

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