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    為參選高市長備戰？曹桓榮積極走訪基層 韓國瑜說話了

    曹桓榮昨拜訪杉林區。（記者王榮祥翻攝）

    曹桓榮昨拜訪杉林區。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/01 10:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕被點名國民黨高雄市長可能人選之一的前高市民政局長曹桓榮，近期持續以國民黨高市黨部副主委身分走訪基層，被解讀是為參選做準備？前高雄市長韓國瑜也罕見上網留言，雖然只有一句話，敏感時刻仍引起聯想。

    曹桓榮昨拜訪杉林區上平里，參加老人福利協進會端午佳節免費發放，關懷獨居長輩及弱勢朋友，韓國瑜上網留言「謝謝桓榮局長總是分享高雄的美好讓更多人知道」。

    曹桓榮回應，謝謝市長的打氣鼓勵，自己一直跟隨著市長精神與腳步，希望集合所有良善的微光一起照亮高雄、照亮台灣，會繼續秉持市長莫忘世上苦人多的精神，努力讓高雄更好。

    兩人對話引起支持者熱烈討論，「韓總我們都沒離開」、「感念韓市府團隊，感謝曹局長關懷高雄」，有人直接喊話「恭請曹局長參選高雄市長」。

    曹桓榮則表示，無論是鼓山區哈碼星代天宮交接典禮上、全體董監事及信徒代表對宗教文化的付出，高市柔道選手選拔中、青年對運動競賽的執著，燕巢區南燕社區帶領舉辦慢速壘球賽努力成為運動樂活社區，在高雄每個角落都有令人感動的人、事、物。

    他向外界的鼓勵與愛護致謝，強調在地子弟的他，也會持續分享高雄的好、高雄的美，相信大家都希望高雄更好，因為愛、我們一直都在。

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