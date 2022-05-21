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    國民黨高雄左楠區初選下週登場 3名韓家軍把握黃金週催票

    白喬茵（右）請來昔日長官鄭照新（左）陪同拜票。（記者葛祐豪攝）

    白喬茵（右）請來昔日長官鄭照新（左）陪同拜票。（記者葛祐豪攝）

    2022/05/21 12:42

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨左楠區市議員初選將於5月26日至28日進行電話民調，5人爭取1席提名，堪稱史上最激烈初選！3名曾擔任前市長韓國瑜不同時期發言人的「韓家軍」，把握最後黃金週催票，人人有希望，個個沒把握。

    國民黨左楠區初選唯一女將白喬茵，曾任韓市府的副發言人，她今天請來昔日長官、目前是台中市新聞局長的鄭照新，陪同在左營果貿市場掃街，不少婆婆媽媽比出勝利手勢。

    確診隔離剛出關不久的鄭照新，今天特地南下助選，他強調，以前大家都在韓市府團隊，白喬茵是市府副發言人，當時不論是市政宣傳，或是議題回應，她都非常精準，且善於運用非常巧妙的比喻，相信以白喬茵現在有心替高雄市民服務，及過去優秀經驗，絕對是優質問政的好人才，他與另名前新聞局長王淺秋都大力推薦。

    另名韓家軍侯亞寧，曾任韓國瑜競選高雄市長辦公室發言人，此次也投入左楠區初選，他今天在左營建業新村，陪同高檢屬車隊、悍將車隊、山海車隊等重機車車隊，連署爭取重機車於周休二日試行國道10號。

    侯亞寧強調，南台灣四季如春，非常適合騎重機旅遊，而貫穿左營東西向大中路上的國道10號，若能結合左營眷村的文化特色，非常適合停靠數百部重機，可成為活絡地區觀光產業的一個起點。

    曾擔任過韓國瑜競選總統隨行發言人的李昶志，也把握最後假日催票，他表示，這幾天拜訪時，民眾跟他建議，要他請韓國瑜幫忙錄音推薦，但他的回答是「不讓韓市長為難！」因為這次初選，有3位都是韓市長不同時期的發言人，對於韓來說，手心手臂都是肉。

    侯亞寧（左）陪同重機車車隊，連署爭取重機車於周休二日試行國道10號。（記者葛祐豪攝）

    侯亞寧（左）陪同重機車車隊，連署爭取重機車於周休二日試行國道10號。（記者葛祐豪攝）

    李昶志在街頭向民眾拜票。（翻攝自李昶志臉書）

    李昶志在街頭向民眾拜票。（翻攝自李昶志臉書）

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