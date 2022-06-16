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    駐外公使楊文昇嫖雇員僅記一大過 江啟臣：外交部恐難服眾

    江啟臣今日在臉書批評，楊文昇駐外期間，和一名女性清潔工進行性交易，外交部竟然僅核予一大過處分，而不是記二大過免職，認為恐難服眾 。（資料照）

    江啟臣今日在臉書批評，楊文昇駐外期間，和一名女性清潔工進行性交易，外交部竟然僅核予一大過處分，而不是記二大過免職，認為恐難服眾 。（資料照）

    2022/06/16 18:55

    〔記者王千豪／台北報導〕外交部公使楊文昇2018年駐外期間，竟在館長職務宿舍內和一名女性清潔工進行性交易，事後只給折合台幣約353元的報酬，遭外交部記一大過。對此，國民黨前主席、立委江啟臣批評，外交部對於如此荒誕不經、缺乏性別主流、漠視人權之行為，竟然僅核予一大過處分，恐難服眾。

    江啟臣今日透過臉書指出，楊文昇身為駐外代表處館長，擔任館長期間遭當地雇員指控對其猥褻及性侵，事後辯稱是合意性交且有付錢，甚至說出「黑人長處貧窮，以各種名目伸手要錢是常事，男女關係不嚴謹，較開放」，嚴重帶有性別、種族、階級歧視之言詞。

    江啟臣說，個人行為失德敗名，不只損壞政府機關名譽，更讓所有戮力從公、兢兢業業為國家在外打拚的外交人員蒙羞，重創我國國際名聲，根本已不適任外交工作。

    江啟臣批評，外交部對於如此荒誕不經、缺乏性別主流、漠視人權之行為，竟然僅核予一大過處分，而不是記二大過免職，任其繼續擔任公職領取公帑，懲戒法院也僅予休職一年處分，一年後就能復職，犯行與懲處顯不相當，恐難服眾。

    江啟臣認為，楊文昇遭控性侵，已有涉犯刑法強制性交罪之嫌，該罪最輕本刑為3年以上有期徒刑，縱然係於境外犯罪，同樣為國司法機關所得偵查、追訴之，外交部不該只是給予記過處分，更應直接移送法辦，由公正客觀之司法機關查明真相，依法追訴其犯罪行為，給予最嚴厲之處罰，以捍衛國家形象與尊嚴！

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