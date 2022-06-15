前駐外公使邀女清潔工脫光洗澡還嘿咻 事後付353元

懲戒法院判楊文昇休職1年。（記者吳政峰攝）

2022/06/15 12:51

〔記者吳政峰／台北報導〕外交部公使楊文昇2018年駐外期間，竟在館長職務宿舍內和一名女性清潔工進行性交易，事後只給折合台幣約353元的報酬，經人檢舉，楊員稱對方母親生病急需錢「她願意do anything」。懲戒法院看不下去，痛批敗壞官箴，日前判他休職1年。

判決指出，楊文昇2018年8月間擔任奈及利亞代表處館長期間，雇用一名清潔工，指派她負責館長職務宿舍的清理與與負責宴會端菜，沒想到清潔工同年12月突然離職，並控訴楊文昇對她性騷擾、性侵，得知她懷孕後，承諾會給錢、買房，她才同意墮胎。清潔工還提出兩人在宿舍內同床共枕以及在健身房內的照片佐證。

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外交部性騷擾申訴評議委員會組成專案小組調查，因清潔工未到場而決議「性騷擾案不成立」，惟依據楊文昇的訪談記錄，仍可認定兩人發生性交易，敗壞官箴，移請外交部論處，考績委員會審議記1大過處分。監察院去年介入調查，楊文昇承認與清潔工有「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」等行為，但改口否認性交易。

楊文昇辯稱，駐外期間太太返回台灣治療眼疾，某日，清潔工以母親生病急需錢為由向他請求金錢資助，還說「她願意do anything」，鑒於黑人長處貧窮，他才開玩笑問她是否共浴，對方主動解衣共浴，此為雙方合意自主行為，無關性交易，且僅發生1次。

懲戒法院調閱調查記錄，發現楊文昇在接受外交部約談時，曾自爆「解衣共浴，浴畢自然發生雙方合意性自主行為」、「清潔工以母病為由，主動提出要錢需求，並『允獻身回報』，經雙方合意，楊員一次性協助伊解決財務困難」，事後給5000元奈拉（約台幣353元）資助醫藥費，顯見雙方確有性交易，但審理期間，楊文昇卻推翻這些供詞，改口否認性交易，避重就輕。

懲戒法院指出，楊文昇紊亂長官部屬秩序，言行失檢，敗壞官箴，嚴重影響公務員形象及損害政府信譽，事證明確，審酌楊身為駐外代表，竟與所屬雇員在職務宿舍發生性交易行為，言行失檢、逾越分際，有害我國政府國際形象與外交努力，考量他坦承與清潔工「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」等語，稍見悔悟，評議後判處休職1年，期滿可回任原職，可上訴。

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