駐外公使楊文昇嫖雇員 竟稱她缺錢願do anything

懲戒法院判楊文昇休職一年。（記者吳政峰攝）

2022/06/16 05:30

給清潔工三五三元 被控性侵

〔記者吳政峰／台北報導〕外交部公使楊文昇（案發後轉任非政府組織國際事務會公使回部辦事）二○一八年駐奈及利亞期間，在館長職務宿舍內和一名女性清潔工性交易，事後只給折合台幣約三五三元的報酬，被對方控性侵，楊員辯稱是因對方母親生病急需錢「願意do anything」，才給予援助。懲戒法院批評他敗壞官箴，日前判休職一年。

判決指出，楊文昇二○一八年八月間擔任奈國代表處館長期間，雇用一名清潔工打掃館長職務宿舍，同年十二月清潔工離職，控訴楊員性騷擾、性侵，得知她懷孕後，承諾會給錢、買房，她才同意墮胎。她還提出兩人在宿舍內同床共枕的照片佐證。

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赴監院說明 改口否認性交易

楊員接受外交部約談時曾說「等於付錢的啦…」，被認定確與下屬性交易，記一大過處分。

但赴監察院說明時，楊文昇改口稱雙方只有「合意交易」、「金錢援助」、「脫光一起洗澡」等行為，否認性交易，辯稱駐外期間太太返回台灣治療眼疾，某日，清潔工以母親生病急需錢為由向他請求金錢資助，還說「她願意do anything（做任何事情）」，鑒於黑人長處貧窮，他才開玩笑問她是否共浴，對方主動解衣共浴，此為雙方合意的自主行為，無關性交易，且只有發生一次。

懲戒法院調閱訪談紀錄，發現楊文昇在接受外交部約談時，曾自爆「解衣共浴，浴畢自然發生雙方合意性自主行為」、「清潔工以母病為由，主動提出要錢需求，並『允獻身回報』」，事後給五○○○元奈拉（約台幣三五三元）資助醫藥費，顯見雙方確有性交易。

敗壞官箴 判休職一年

懲戒法院指出，楊文昇言行失檢、敗壞官箴，惟審酌他坦承與清潔工「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」，評議後判休職一年，期滿可回任原職，可上訴。

伯衡法律事務所所長翁偉倫指出，已婚男子性交易，彼此不太可能知道對方是否有家室，實務上較難成立侵害配偶權。惟本案清潔工已知楊員有太太，卻還是與他性交易，楊妻可跨海興訟求償，另也可針對在台的老公求償，目前行情價約卅萬元。

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