徐巧芯揭網軍帳號身份曝光！ 新北地院政風科員上班發文申誡2次

台北市議員徐巧芯質疑陳員上班期間上PTT發文。（資料照）

2022/06/16 16:49

〔記者吳政峰／台北報導〕網紅四叉貓踢爆台北市政府網軍事件之後，鄉民們與台北市議員徐巧芯又發現一個左罵「垃圾民進黨」，右轟「吃屎柯粉」的PTT「bryant780417」帳號疑似為公務員，經過廉政署調查，赫見是新北地院政風室陳姓科員，上班時間發文2478則，立刻發交司法院政風處查處，考績委員會今日決議記陳員申誡2次。

北市府網軍事件爆發後，廉政署即通函各政風人員與廉政官務必嚴以律己，謹守公私分際，切勿於公務時間從事私人事務，繼日前揪出北市府公共運輸處政風室盧姓主任上班當鄉民後，日前又抓到陳姓科員上班期間發文。

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廉政署第一時間發交司法院政風處查處，發現陳員從去年4月12日到今年6月15日，利用「bryant780417」PTT帳號，於上班時間發文數計2478則，其中多有政治性、情緒性發文。不過勾稽陳員的發文網域IP後，尚未發現他使用公務電腦發文。陳男承認是「bryant780417」PTT帳號所有人，於上班時間用手機發文。

司法院政風處今日下午召開考績會審議陳員的違失，認定他於上班時間從事非公務行為，具有行政責任，決議記申誡2次。

陳員是廉政班47期結業，去年4月12日分發報到，現為新北地院政風室科員，因其妻身材姣好，臉書有不少人追蹤，案發後疑已關閉臉書。

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