普廷稱反對「藉台干涉中國內政」 外交部：嚴厲譴責不實表述

外交部發言人歐江安。（外交部提供）

2022/06/16 12:23

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國國家主席習近平昨（15）日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通電，據報導，普廷表示「反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政」。對此，我國外交部發言人歐江安今（16）日在外交部例行記者會上表示，對於任何發表貶損我國主權的不實表述都予以嚴厲譴責；外交部無論是台北總部或是駐俄羅斯代表處，都清楚地向俄方表達我方嚴正立場。

歐江安指出，外交部注意到俄羅斯總統普廷跟中國國家主席習近平進行通話，相關資訊顯示，普廷稱「反對任何勢力藉口所謂新疆香港台灣等問題干涉中國內政」。針對俄方相關言論，我方表達嚴正抗議。我國對於任何發表貶損中華民國國家主權的不實表述，都予以嚴厲譴責。

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歐江安強調，面對中國政府長期以來對台進行的複合式威脅，我國政府以及國人是本著「自助人助」的決心，全民團結一致抵禦中國對台進行的任何文攻武嚇。另一方面，我國政府也持續強化跟民主陣營合作，爭取理念相近國家對台支持。台灣堅守自由、民主、人權及法治，對全球經濟發展及和平穩定具有重要貢獻，這才是抗衡中國進行威權擴張的利器。

歐江安也提到，我國會藉由跟相關理念相近國家的緊密合作，以厚植國際間正義力量及「善的循環」。同時，也會堅定地捍衛自由、民主的普世價值，和以規則為基礎的國際秩序。我們會嚴防威權勢力的擴張，以及非法以武力嚇阻、威脅對全球民主自由秩序以及和平穩定所造成的危害。

而針對媒體提問我國如何採取具體行動向俄方表達我國的抗議，歐江安說明，外交部無論是總部或是駐俄羅斯代表處，都清楚地向俄方表達我方嚴正的立場，相信俄羅斯知道我方對於俄方近期以來一系列相關不當言論，表達我方的抗議以及嚴厲的譴責。

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