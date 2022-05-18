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    我與匈牙利最大人道組織HIA簽約 援贈150萬美金助烏克蘭難民

    我國駐匈牙利代表劉世忠代表政府，捐贈150萬美元給匈牙利政府指定的匈牙利最大國際宗教人道慈善組織Hungarian Interchurch Aid（HIA），由HIA主席Lehel Laszlo代表簽約。 （匈牙利代表處提供）

    我國駐匈牙利代表劉世忠代表政府，捐贈150萬美元給匈牙利政府指定的匈牙利最大國際宗教人道慈善組織Hungarian Interchurch Aid（HIA），由HIA主席Lehel Laszlo代表簽約。 （匈牙利代表處提供）

    2022/05/18 21:57

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐匈牙利代表劉世忠今天代表我國政府，捐贈150萬美元給匈牙利政府指定的匈牙利最大國際宗教人道慈善組織Hungarian Interchurch Aid（HIA），由HIA主席Lehel László代表簽約。HIA將運用贈款，援助撤至匈牙利的烏克蘭難民，提供他們安置、住宿、醫療及生活各項所需協助。

    台灣日前開設賑濟烏克蘭專戶，總計募得逾9.4億元善款（約3200萬美金），由外交部統籌運用，分配贈予支援烏克蘭難民的鄰國，包括波蘭、斯洛伐克、捷克、匈牙利、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等國，由我駐地館處再分別和當地政府或政府指定組織聯繫贈款。

    駐匈牙利代表處18日與匈牙利慈善組織HIA舉行贈款簽約儀式暨記者會，共同宣布台灣捐贈150萬美元善款，供HIA提供撤退至匈牙利境內的烏克蘭難民有關安置、住宿、醫療及其他生活所需之協助。

    我駐匈牙利代表劉世忠在簽約儀式上特別以匈牙利語致詞，會後也接受匈牙利電視台採訪。劉世忠指出，烏克蘭戰事爆發後，台灣民眾在第一時間透過各種方式表達對烏克蘭的支持。人道救援工作無國界，也不應受政治干預。台灣是國際社會良善的力量，有能力也有意願為國際社會作出貢獻，期待未來台匈能持續深化人道救援合作。

    HIA主席Lehel László代表受贈，他感謝台灣政府及人民的善心，表示這筆善款可大幅提升難民生活品質。Lehel László說明，HIA將展開長期安置及援助計畫，協助烏克蘭難民度過危機。

    Lehel László也介紹HIA計畫和物資儲存空間。記者會現場HIA特別擺放我國、烏克蘭及匈國國旗，展現3國共同合作的意象，與會代表合影時一同舉著Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）、Taiwan Stands with Ukraine（台灣支持烏克蘭）等手牌，強調我國貢獻國際社會的意願。

    HIA成立於1991年，是匈牙利最大慈善組織之一，與匈國政府維持密切合作關係，並在全球超過40個國家實施人道救援計畫。HIA於阿富汗、衣索比亞、伊拉克以及烏克蘭等地均設有據點。烏克蘭戰爭爆發以來，HIA在烏克蘭境內立即展開援助行動，同時透過各種計畫協助難民。匈牙利總理夫人Anikó Lévai也是HIA長期志工。

    台灣捐贈150萬美元給匈牙利最大國際宗教人道慈善組織HIA，今天舉行簽約儀式。記者會現場HIA特別擺放我國、烏克蘭及匈國國旗，展現3國共同合作的意象，與會代表合影時一同舉著Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）、Taiwan Stands with Ukraine（台灣支持烏克蘭）等手牌，顯示台灣貢獻國際社會的意願。（匈牙利代表處提供）

    台灣捐贈150萬美元給匈牙利最大國際宗教人道慈善組織HIA，今天舉行簽約儀式。記者會現場HIA特別擺放我國、烏克蘭及匈國國旗，展現3國共同合作的意象，與會代表合影時一同舉著Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）、Taiwan Stands with Ukraine（台灣支持烏克蘭）等手牌，顯示台灣貢獻國際社會的意願。（匈牙利代表處提供）

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