俄高層發言挺北京「中國台灣」立場 外交部批威權合流扭曲事實

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/06/14 11:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯總統府第一副首長基里延科12日表示，「中國台灣」（Chinese Taiwan）問題不是可以拿來討價還價的議題。外交部今對此表達嚴正抗議，譴責俄羅斯扭曲事實，貶損中華民國主權。外交部也表示，我國將持續和理念相近國家深化合作，捍衛自由民主價值，遏止俄羅斯和中國傷害全球民主的「威權合流」 。

俄羅斯官方一向在台灣議題上公開支持北京立場，主責俄羅斯內政與烏克蘭被占領區事務的俄羅斯總統府第一副首長基里延科（Sergey Kiriyenko）在6月12日「俄羅斯日」時，發表文章向烏克蘭被占領區民眾喊話。

請繼續往下閱讀...

基里延科指出，濱亞速海（Sea of Azov）以及赫松（Kherson）地區「俄羅斯人」展現自主意志的問題，就像習近平提出的「中國台灣」問題，或是土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）提出的地中海各島主權歸屬問題一樣，「都不能討價還價」。基里延科並表示，俄羅斯支持習近平的「全球安全倡議」。俄方希望全球都不再出現「干涉各國和各民族內部事務」的現象。他並指控西方在印太區域建立新的軍事聯盟，對俄羅斯構成威脅。

外交部發言人歐江安今天在例會上對此表達嚴正抗議。歐江安直批，我方嚴厲譴責俄羅斯扭曲事實、貶損中華民國台灣主權的不實表述。外交部重申，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從來沒有統治過台灣，唯有經過台灣人民選舉出來的政府，才有權在國際間代表台灣人民。

歐江安說，中國持續在國際間散播所謂台灣屬於中國的虛構說法，並同時以軍機艦恐嚇台灣，加深台灣人民反感，也讓美國日本歐盟和其他理念相近國家警覺中國對區域乃至於全球和平構成的威脅，並紛紛表達對台海局勢的高度關切。

歐江安強調，面對中國威脅，台灣會堅守自由民主人權法治，這也是我們對抗中國極權政府的重要資產。我國政府深盼國際社會民主夥伴持續強化對台灣支持，我方也會和理念相近國家深化合作，捍衛自由民主價值，遏止俄羅斯和中國的威權合流，這樣的威權合流對全球民主和平造成傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法